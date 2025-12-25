محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات

شهد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم حفل ختام المسابقة الثقافية والفنية الكبرى «بورسعيد أرض المواهب» في دورتها الأولى (دورة المخرج سمير العصفوري)، والذي أُقيم بالمركز الثقافي، برئاسة الفنان القدير عبد الرحيم حسن،بحضور الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد،والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد،واللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ،وعدد من القيادات التنفيذية،والثقافية والفنية، وأعضاء لجان التحكيم، وعدد من المشاركين والفائزين.

وشهد الحفل تقديم عدد من العروض الفنية المتنوعة التي قدمها المشاركون، والتي عكست المستوى المتميز للمواهب الشابة في مجالات الغناء والتمثيل والإلقاء والفنون الأدائية، وسط تفاعل وإشادة من الحضور.

وخلال كلمته، أعرب محافظ بورسعيد عن تقديره لما حققته المسابقة من نجاح ملحوظ مؤكدًا أنها أسهمت في اكتشاف ودعم عدد كبير من المواهب الشابة في المجالات الثقافية والفنية المختلفة، وشكّلت تجربة مميزة أظهرت حجم الطاقات الإبداعية التي تزخر بها المحافظة.

وأكد اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الأنشطة الثقافية والفنية باعتبارها أحد محاور بناء الإنسان وتنمية الوعي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجان التحكيم واللجان الفنية طوال فترة تنفيذ المسابقة وما قدموه من عمل مهني منظم أسهم في خروجها بالشكل المشرف.

وفي ختام الحفل، قام محافظ بورسعيد ورئيس المسابقة بتكريم أعضاء لجان التحكيم واللجان الفنية، وتوزيع شهادات التقدير تقديرًا لدورهم في إنجاح المسابقة، كما جرى تكريم عدد من المواهب الفائزة والمشاركين المتميزين وسط أجواء احتفالية عكست نجاح ختام «بورسعيد أرض المواهب» في دورتها الأولى.