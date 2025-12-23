محافظ بورسعيد يشهد احتفالية العيد القومي

شهد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم، احتفالية المحافظة بعيدها القومي، والتي أقيمت بساحة مصر على ضفاف قناة السويس، بحضور اللواء طيار أ ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية،وذلك في أجواء وطنية مبهجة عكست عمق الانتماء وروح الفخر بتاريخ بورسعيد النضالي، وإحياء لذكرى البطولات والتضحيات التي قدمها أبناؤها دفاعًا عن الوطن.

وجاءت الاحتفالية بحضور الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد،الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظةبورسعيد،والدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد، والعميد أ ح مظهر الهبيان المستشار العسكري،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وممثلي الجهات المعنية، ورموز المجتمع البورسعيدي للمشاركة في الاحتفال.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية والوطنية التي جسدت تاريخ بورسعيد المشرف ومواقفها البطولية، وسط تفاعل كبير من الحضور مع العروض الفنية والأغاني الوطنية التي عبرت عن روح المقاومة والصمود التي تميز بها أبناء المدينة الباسلة عبر مختلف المراحل التاريخية.

على ضفاف قناة السويس… محافظة بورسعيد تحتفل بعيدها القومي بساحة مصر

وأكد محافظ بورسعيد أن العيد القومي للمحافظة يعد مناسبة وطنية خالدة نستحضر خلالها بطولات أبناء بورسعيد الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء، مشيرًا إلى أن تاريخ بورسعيد سيظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، وعلامة مضيئة في سجل النضال الوطني المصري.

وأشار اللواء محب حبشي إلى أن المحافظة تشهد حاليا طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، ودعم المشروعات التنموية والاستثمارية بما يحقق جودة حياة أفضل لأبناء بورسعيد