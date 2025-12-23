حبشي وأبو النجا يتفقدان أعمال تطوير حديقة جمال عبد الناصر ببورسعيد

تفقد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، واللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة جمال عبد الناصر بمنطقتي السلام الجديد والتصنيع بحي الضواحي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف زيادة المسطحات الخضراء وخلق متنفس حضاري للمواطنين.

رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة بورسعيد والجهات التنفيذية المختصة.

وخلال جولته تابع المحافظ والسفيرة فايزة ابو النجا ،معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية،والتجميل وتجهيز مناطق الري داخل الحديقة، إلى جانب إنشاء ممرات جديدة للمشاة وتنفيذ بردورات حديثة ومناطق خضراء، بما يسهم في تحسين المظهر العام وإضفاء طابع حضاري متكامل يخدم أهالي المنطقة.

وأكد اللواء محب حبشي الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ بما يضمن استدامة أعمال الصيانة والحفاظ على المسطحات الخضراء.مؤكدا أن تطوير الحدائق والمتنفسات العامة يأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بكافة الأحياء.