احتفالا بعيد بورسعيد القومي.. توزيع ميداليات وكوؤس ألعاب القوي لبطولة الشركات التنشيطية

وزع المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الرياضي المصري للشركات الميداليات والكؤوس علي اللاعبين والفرق الفائزة بمسابقات العاب القوي ضمن فعاليات البطولة التنشيطية التي يقيمها الاتحاد علي هامش احتفالات بورسعيد بعيدها القومي الـ 69 تحت رعاية د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

توزيع ميداليات وكوؤس العاب القوي لبطولة الشركات

وقد أقيمت مسابقات ١٠٠ متر عدو رجال ورمي الرمح وقذف القرص ودفع الجلة واستمرت المسابقة علي مدار يومين في الصالة الرياضية.

وحضر المسابقات المستشار اسماعيل عبد الحكم السكرتير العام ود. محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة وهشام العيسوي رئيس منطقة بورسعيد لالعاب القوي وعضو مجلس إدارة منطقة القناة د. محمود حسن مدير الصالة الرياضية والكابتن هشام يحيي نائب مدير إدارة الصالة



شارك في البطولة شركة بورسعيد لتداول الحاويات بفرقتين أ ، ب تحت اشراف كابتن محمد شعبان وبحضور كابتن حمدي المنسي وإبراهيم ابو عاصي وتم توزيع الميداليات والكوؤس علي اللاعبين الفائزين بالمراكز الثلاثة الاول حيث فاز بالمركز الأول في قذف القرص محمود عبد الرحيم محققا ٤٦.٢٧ متر والثاني محمود ليل ٤٢.٤٢ متر والثالث طارق يس ٣٢.٣٠ متر ، وفي رمي الرمح رفاظ محمد سلام بالمركز الأول محققا ٤٢.٦٢ متر والسيد المغربي ٤١.٤٦ متر ومحمود عبد الرحيم ٣٨.٣٠ متر

وفي دفع الجلة جاء محمود عبد الرحيم الأول ومحمود ليل الثاني والسيد المغربي الثالث

وفي مسابقة الـ ١٠٠ متر فاز بالمركز الأول محمد حسن والثاني احمد قابيل والثالث محمد رشاد

وأدار المسابقة طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد تحت إشراف الكابتن محمد سليم ضم كابتن ماجدة عبد المنعم وصباح العفني وأحمد سليم ومحمد الموجي.