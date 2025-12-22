قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالا بعيد بورسعيد القومي.. توزيع ميداليات وكوؤس ألعاب القوي لبطولة الشركات التنشيطية

احتفالا بعيد بورسعيد القومي توزيع ميداليات وكوؤس العاب القوي في بطولة الشركات
احتفالا بعيد بورسعيد القومي توزيع ميداليات وكوؤس العاب القوي في بطولة الشركات
محمد الغزاوى

وزع المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الرياضي المصري للشركات الميداليات والكؤوس علي اللاعبين والفرق الفائزة بمسابقات العاب القوي ضمن فعاليات البطولة التنشيطية التي يقيمها الاتحاد علي هامش احتفالات بورسعيد بعيدها القومي الـ 69 تحت رعاية د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

 توزيع ميداليات وكوؤس العاب القوي لبطولة الشركات

وقد أقيمت مسابقات ١٠٠ متر عدو رجال ورمي الرمح وقذف القرص ودفع الجلة واستمرت المسابقة علي مدار يومين في الصالة الرياضية.

وحضر المسابقات المستشار اسماعيل عبد الحكم السكرتير العام ود. محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة وهشام العيسوي رئيس منطقة بورسعيد لالعاب القوي وعضو مجلس إدارة منطقة القناة د. محمود حسن مدير الصالة الرياضية والكابتن هشام يحيي نائب مدير إدارة الصالة 


شارك في البطولة شركة بورسعيد لتداول الحاويات بفرقتين أ ، ب تحت اشراف كابتن محمد شعبان وبحضور كابتن حمدي المنسي وإبراهيم ابو عاصي وتم توزيع الميداليات والكوؤس علي اللاعبين الفائزين بالمراكز الثلاثة الاول حيث فاز بالمركز الأول في قذف القرص محمود عبد الرحيم محققا ٤٦.٢٧ متر والثاني محمود ليل ٤٢.٤٢ متر والثالث طارق يس ٣٢.٣٠ متر ، وفي رمي الرمح رفاظ محمد سلام بالمركز الأول محققا ٤٢.٦٢ متر والسيد المغربي ٤١.٤٦ متر ومحمود عبد الرحيم ٣٨.٣٠ متر 
وفي دفع الجلة جاء محمود عبد الرحيم الأول ومحمود ليل الثاني والسيد المغربي الثالث  

وفي مسابقة الـ ١٠٠ متر فاز بالمركز الأول محمد حسن والثاني احمد قابيل والثالث محمد رشاد  

وأدار المسابقة طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد تحت إشراف الكابتن محمد سليم ضم كابتن ماجدة عبد المنعم وصباح العفني وأحمد سليم ومحمد الموجي.

بورسعيد الاتحاد الرياضي للشركات محافظة بورسعيد العاب القوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

سيف زاهر

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

ترشيحاتنا

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

رنا رئيس

رنا رئيس تخطف الأنظار بالأسود.. صور

احمد شفيق

بدلا من ابو غزالة.. أحمد شفيق مخرجا لمسلسل بيبو بطولة كزبرة فى رمضان 2026

بالصور

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد