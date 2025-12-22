قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مرور 99 عاما على إنشائها.. بورفؤاد درة الماضي وعطر الحاضر

رئيس مدينة بورفؤاد يهنىء أهالي المدينة بالذكرى الـ 99 لإفتتاح مدينة بورفؤاد
رئيس مدينة بورفؤاد يهنىء أهالي المدينة بالذكرى الـ 99 لإفتتاح مدينة بورفؤاد
محمد الغزاوى

قدم الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن العاملين بديوان المدينة بخالص التهنئة لأهالي بورفؤاد بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعون لإفتتاح مدينة بورفؤاد .

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن الذكرى الـ99  تتزامن مع احتفال المواطنين بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد والتي كانت سببا رئيسيا في حركة البناء والتغيير والتطوير غير المسبوقة على مختلف الأصعدة تضافرت فيها جهود الشعب وتكاتفه مع قيادته السياسية الحكيمة.

رئيس مدينة بورفؤاد يهنىء أهالي المدينة بالذكرى الـ 99 لإفتتاح مدينة بورفؤاد

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي، إلى أن المدينة إنشاؤها عام 1920، وكان يقطنها في البداية حوالى 800 شخص من الأجانب الذي يعملون بورش شركة قناة السويس إلا أنهم كانوا يشعرون بالضيق لعدم توافر مقومات المدينة بها، من هنا كانت فكرة إنشاء مدينة بورفؤاد كي تكون مدينة مزودة بكافة الخدمات الترفيهية التى تساعد على المعيشة، حيث صممت على الطراز الفرنسي الفريد، وافتتحت سنة 1926 وسميت بذلك نسبة إلى الملك فؤاد الأول والذي قام بإفتتاحها.

كما أوضح رئيس مدينة بورفؤاد، بتعدد المعالم السياحية والإسلامية والأثرية أيضاً داخل المدينة ما بين أكبر مسجد يطل على قناة السويس، حيث يعد المجمع الإسلامي هو أكبر المساجد المطلة على مجرى قناة السويس الملاحي، ويتزين دائماً بالأنوار ذات الألوان الزاهية خلال شهر رمضان المبارك، يتوافد عليه المئات يومياً ، وتمثال الملك فؤاد الذي يأتي في المقدمة، والمحكمة المختلط وفيلا الرئيس الراحل أنور السادات وطيور الفلامنجو ببحيرة الملاحات، كما تأتي جبال الملح هي المعلم الأشهر، وكذلك شاطئ المدينة الرائع وطقسها المعتدل .

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد أن فيلات هيئة قناة السويس، أصبحت أحد أهم المزارات في مدينة بورفؤاد لما تملكه من طراز معماري فريد ومميز، والتي بُنيت من طريق مهندسين فرنسيين خلال فترة عملهم في هيئة قناة السويس، فكانت مخصصة للمهندسين والعمال الأجانب

واختتم الدكتور إسلام بهنساوي تهنئته، قائلًا: "أدعو الله أن يديم على مدينة بورفؤاد أمنها واستقرارها، وأن يوفق أبناءها في استكمال مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة وطننا الغالي مصر".

بورفؤاد مدينة بورفؤاد الملك فؤاد قناة السويس

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
غادة عبد الرازق
مصنع
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
