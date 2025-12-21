وفد من محافظة بورسعيد يقدم التهنئة للكنائس بقرب حلول عيد الميلاد

قدم وفد من محافظة بورسعيد، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في إطار روح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الوطن، ونيابةً عن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

ونقل الوفد، تهنئة وتحيات المحافظ لقيادات الكنائس وأبناء بورسعيد الأقباط، متمنيًا لهم أعيادًا سعيدة، مؤكدًا على عمق الروابط الوطنية التي تجمع نسيج الشعب المصري، وأن وحدة المصريين تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن وتقدمه.

حيث ترأس الوفد ، اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد.

من جانبهم، أعرب قيادات الكنائس عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين اعتزازهم بروح المحبة والتعاون التي تسود محافظة بورسعيد، مشيدين بحرص القيادة التنفيذية على مشاركة أبناء المحافظة مختلف مناسباتهم الدينية والاجتماعية.



وجاءت الزيارة في أجواء يسودها الود والتآخي، تأكيدًا لقيم المواطنة والتسامح والوحدة التي تميز المجتمع البورسعيدي، وحرص كافة أبناء بورسعيد على تبادل التهاني في جميع المناسبات الدينية والوطنية.