بورسعيد تحتفل بعيدها القومي الـ69 بأكبر برنامج فعاليات وافتتاحات

تشهد محافظة بورسعيد أكبر برنامج احتفالات متكامل في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لعيد بورسعيد القومي.

ويجمع البرنامج بين الفعاليات الوطنية والثقافية والتنموية والرياضية، إلى جانب افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى، وذلك بحضور قيادات الدولة ومشاركة جماهيرية واسعة من أبناء بورسعيد، في تأكيد جديد على مكانة المدينة الباسلة ورمزيتها الوطنية والتاريخية.

ويأتي برنامج الاحتفالات هذا العام ليعكس حجم ما تحقق من إنجازات على أرض بورسعيد، واستكمالًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، تزامنًا مع عيد النصر الذي سطره أبناء بورسعيد بدمائهم وتضحياتهم.



وأكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن احتفالات العيد القومي هذا العام تأتي بشكل غير مسبوق من حيث حجم الفعاليات وتنوعها، قائلًا:"عيد بورسعيد القومي هو مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها بطولات أبناء المدينة الباسلة وتضحياتهم من أجل الوطن، وحرصنا هذا العام على أن تتزامن الاحتفالات مع افتتاح مشروعات تنموية وخدمية حقيقية يشعر المواطن بعائدها المباشر، في مختلف القطاعات، تأكيدًا على أن دماء الشهداء كانت بداية لمسيرة بناء وتنمية مستمرة."

وأضاف محافظ بورسعيد"نحتفل هذا العام بعيد بورسعيد القومي وسط إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وبمشاركة وزارية وقيادات تنفيذية وأمنية وشعبية، لنؤكد أن بورسعيد ستظل نموذجًا للمدينة الوطنية التي تجمع بين التاريخ المشرف والحاضر الواعد والمستقبل الأفضل."



انطلاق ملتقى بورسعيد الأول للفن والسلام بمشاركة فرق دولية



ويشهد برنامج الاحتفال يوم الاحد المقبل افتتاح ملتقى بورسعيد الأول للفن السلام اوبريت رسالة تسامح وسلام من قلب مدينة الصمود الى كل العالم بمشاركة الفرق الاجنبية و فرق بورسعيد وذلك بالمركز الثقافي تحت إشراف الشباب والرياضة وبحضور اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد و القيادات التنفيذية والشعبية.







احتفالات تعليمية وثقافية وفنية بساحة مصر احتفاءً بعيد النصر ووضع إكليل الزهور بميدان الشهداء وعرض عسكري وشعبي



فيما تنظم مديرية التربية والتعليم ومديرية الثقافة يوم الاثنين المقبل احتفالية كبرى بمناسبة عيد النصر في ساحة مصر.

و تشهد المحافظة يوم الثلاثاء المقبل صباح يوم عيد النصر وضع اكليل الزهور على النصب التذكاري في میدان الشهداء بحي الشرق بحضور محافظ بورسعيد والقيادات الأمنية والعسكرية و التنفيذية والشعبية وأبناء المحافظة، يعقبه استقبال معالي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالديوان العام، ثم عقد مؤتمر لاستعراض عرض عن الانتهاء من تنفيذ برنامج ERP SYSTEM بالديوان العام، ثم تقديم عرضٱ حول مركز معلومات شبكات المرافق، و عرض تقدیمی (presentation ) عن إنجازات محافظة بورسعيد، ثم تفقد معرض نظم المعلومات الجغرافية بعنوان " بعد جديد " داخل مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام هذا و يعقبه العرض العسكري والشعبي.



جولات ميدانية لافتتاح وتفقد مشروعات تنموية كبرى:



وتشمل فعاليات الاحتفال بالعيد القومي يوم الثلاثاء المقبل : تفقد نموذج تطوير شارعي التجاري والحميدي وتفقد الكورنيش بدءٱ من مجمع المطاعم، بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد وقائد الجيش الثاني - القيادات الأمنية - القيادات التنفيذية، كما تضم الفعاليات؛ تفقد مشروع انشاء استاد النادي المصري.



هذا وفي مغرب يوم الثلاثاء، سيجرى افتتاح تطوير حديقة جمال عبد الناصر مرورا بشارع العبور، و تفقد مشروع 111 عمارة سكنية بجنوب بورسعيد، و تأتي في ختام الجولة تفقد تطوير منطقة الحزب الوطني ببورفؤاد.



و في مساء يوم الثلاثاء ، سيتم تنظيم احتفالية كبرى " احتفالية عيد النصر" بساحة مصر بحضور محافظ بورسعيد و القيادات الأمنية و التنفيذية و جموع أبناء المحافظة.

فيما يشهد يوم الأربعاء القادم في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، تكريم محافظ بورسعيد للموظفين المثاليين على مستوى المديريات والاحياء والديوان العام بقاعة فايزة أبو النجا بالديوان العام، يعقبه ختام مهرجان بورسعيد أرض المواهب بالمركز الثقافي ببورسعيد.



مشاركة رموز وطنية وقيادات سابقة في الصالون البحري:



و يوم الخميس القادم، يتم تنظيم لقاء الصالون البحري بالديوان العام بحضور دكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق و اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد الأسبق.





افتتاحات جامعية وطبية ورياضية ونقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصري :



وخلال الجمعة القادمة، سيتم افتتاح حمام السباحة بكلية تربية رياضية ببور فؤاد، واستقبال وزير الأوقاف و مفتى الجمهورية و الدكتور عصام شرف و المحافظين السابقين ونقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصري من المسجد العباسي بحي العرب، يعقب ذلك افتتاح مستشفى الجامعة بحي الزهور في حضور وزير التعليم العالي - رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ويختتم الاحتفال يوم الجمعة مساءا بتنظيم حفل الجامعة داخل المركز الثقافي.





ختام الاحتفالات بافتتاحات جامعية ومشاركة المجلس الأعلى للجامعات:



ويشهد يوم السبت القادم استمرار تنظيم فعاليات الاحتفال بالعيد القومي، حيث سيتم افتتاح استوديو كلية تربية نوعية و افتتاح المدينة الجامعية ببور فؤاد و افتتاح المبنى الاداري بالجامعة و حضور المجلس الأعلى للجامعات.