قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار
مدبولي: نستهدف نمو القطاعات الاقتصادية بنسبة لا تقل عن 15% خلال العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي بمارثون إعادة انتخابات بورسعيد

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي بمارثون إعادة انتخابات بورسعيد .
مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي بمارثون إعادة انتخابات بورسعيد .
محمد الغزاوى

أدلي الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بصوته الانتخابي بلجنة مدرسة أم المؤمنين وذلك في مارثون جولة إعادة انتخابات مجلس النواب ببورسعيد على الدائرة الأولى .

وبالرغم من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة  ، إلا أن مطران بورسعيد حرص على الإدلاء بصوته الانتخابي في لجنه مدرسة أم المؤمنين بالتزامن مع سقوط الأمطار

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي بمارثون إعادة انتخابات بورسعيد .

جاء ذلك بحضور وفد كنسي من كهنة وشعب مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة ، والذين حرصوا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي رافعين أعلام مصر عاليا.

ومن جانبه قال الأنبا تادرس مطران بورسعيد " الباسلة ضربت أقوي مثال في الوطنية في انتخابات مجلس النواب في اول مرة ونزل الالاف من أهالي بورسعيد للإدلاء بأصواتهم الانتخابية ، مما يدل على وعي الشعب البورسعيدي وحبهم لوطنهم الغالي"


وتابع مطران بورسعيد  " الكنيسة تقف على مسافة واحدة من المرشحين دائما ، و نصلي لله لكي يولي من يصلح"


وحث مطران بورسعيد جميع المواطنين على النزول والمشاركة في التصويت في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد على الدائرة الانتخابية الأولى ، موجها كلامه للمواطنين " يجب إستكمال ما بدأناه جميعا  ، فالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي واجب وطني على كل مواطن مصري يحب وطنه "

وتابع موجها حديثه لكل المواطنين " خليك ايجابى وانزل وشارك أيا كان المرشح الذي ترغب في التصويت له، يجب أن تختار من يمثلك لتأتي الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين "


وعلى جانب آخر خصصت كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد لجان متخصصة من شباب الكنائس لمساعده الناخبين من الأخوة المسيحيين للتعرف على مقرات لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم .

وحرص كهنة جميع الكنائس على التواجد منذ صباح باكر لمتابعة عمل اللجنة المخصصة لمساعدة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة وذلك بكل كنيسة.

حيث قام عدد كبير من أعضاء فرق شباب الكشافة  من أبناء الكنيسة بالعمل منذ الصباح أمام أجهزة الكمبيوتر المتنقل (لاب توب)، لمساعدة كبار السن والناخبين عمومًا في معرفة لجانهم الانتخابية

بورسعيد مطران بورسعيد جولة الإعادة محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الأربعاء

باسل رحمي

تنمية المشروعات: برنامج موسع لملتقيات التوظيف في الصعيد والمحافظات الحدودية

مشغولات ذهب

5 مليارات دولار.. زيادة الطلب العالمي على المشغولات الفضية المصرية

بالصور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد