أدلي الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بصوته الانتخابي بلجنة مدرسة أم المؤمنين وذلك في مارثون جولة إعادة انتخابات مجلس النواب ببورسعيد على الدائرة الأولى .

وبالرغم من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة ، إلا أن مطران بورسعيد حرص على الإدلاء بصوته الانتخابي في لجنه مدرسة أم المؤمنين بالتزامن مع سقوط الأمطار

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي بمارثون إعادة انتخابات بورسعيد .

جاء ذلك بحضور وفد كنسي من كهنة وشعب مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة ، والذين حرصوا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي رافعين أعلام مصر عاليا.

ومن جانبه قال الأنبا تادرس مطران بورسعيد " الباسلة ضربت أقوي مثال في الوطنية في انتخابات مجلس النواب في اول مرة ونزل الالاف من أهالي بورسعيد للإدلاء بأصواتهم الانتخابية ، مما يدل على وعي الشعب البورسعيدي وحبهم لوطنهم الغالي"



وتابع مطران بورسعيد " الكنيسة تقف على مسافة واحدة من المرشحين دائما ، و نصلي لله لكي يولي من يصلح"



وحث مطران بورسعيد جميع المواطنين على النزول والمشاركة في التصويت في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد على الدائرة الانتخابية الأولى ، موجها كلامه للمواطنين " يجب إستكمال ما بدأناه جميعا ، فالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي واجب وطني على كل مواطن مصري يحب وطنه "

وتابع موجها حديثه لكل المواطنين " خليك ايجابى وانزل وشارك أيا كان المرشح الذي ترغب في التصويت له، يجب أن تختار من يمثلك لتأتي الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين "



وعلى جانب آخر خصصت كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد لجان متخصصة من شباب الكنائس لمساعده الناخبين من الأخوة المسيحيين للتعرف على مقرات لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم .

وحرص كهنة جميع الكنائس على التواجد منذ صباح باكر لمتابعة عمل اللجنة المخصصة لمساعدة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة وذلك بكل كنيسة.

حيث قام عدد كبير من أعضاء فرق شباب الكشافة من أبناء الكنيسة بالعمل منذ الصباح أمام أجهزة الكمبيوتر المتنقل (لاب توب)، لمساعدة كبار السن والناخبين عمومًا في معرفة لجانهم الانتخابية