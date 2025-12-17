بأعلام مصر.. طوابير أمام مقار انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة في بورسعيد

يدلي 271 ألف و84 ناخب بمحافظة بورسعيد، بأصواتهم، اليوم الأربعاء، في انتخابات مجلس النواب، للاختيار ما بين اثنين من المرشحين يخوضان جولة الإعادة في الدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي).

ووقف الناخبون في طوابير طويلة أمام مقار لجان انتخابات مجلس النواب المزينة بأعلام مصر، وذلك للاختيار ما بين اثنين من المرشحين يتنافسان على المقعد الفردي للدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي).

طوابير أمام مقار انتخابات مجلس النواب

وقد أعلن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أنه تم تجهيز 22 مقرًا انتخابيًا على مستوي المحافظة استعدادًا لاستقبال 271 ألف و84 ناخب ناخبًا و ناخبة في إعادة انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أنه تم استكمال عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني، وتنفيذ خطة متكاملة بمشاركة كافة المديريات والجهات المعنية لضمان بيئة آمنة لجميع المواطنين.

ويضم قسم الشرق 3 مراكز انتخابية بإجمالي 43 ألف 490 ناخب، بينما يضم قسم العرب 6 مراكز انتخابية بإجمالي 55 ألف و167 ناخب، وقسم الضواحي 7 مراكز انتخابية بإجمالي 97 ألف و702 ناخب، أما قسم شرطة بورفؤاد أول فيضم 5 مراكز انتخابية بإجمالي 69 ألف و277 ناخب، وقسم بورفؤاد ثان مركز انتخابي واحد بإجمالي 4998 ناخب.