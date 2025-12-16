قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محب حبشي: بورسعيد أنهت الاستعدادات لجولة الإعادة في انتخابات النواب

انتخابات
انتخابات
عادل نصار

قال اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، إنَّه يستغل هذه المناسبة لتقديم التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة العام الجديد، متمنيًا أن يكون عام 2026 عامًا مليئًا بالخير والرخاء والتنمية والازدهار لمصر، وأن تواصل الدولة مسيرتها المعتادة نحو التقدم والنجاح.

وأوضح  حبشي، في لقاء مع شيماء رشاد، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن محافظة بورسعيد أنهت استعداداتها لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث تُجرى الإعادة في 22 لجنة انتخابية موزعة على ثلاثة أحياء ومدينة بورفؤاد، بين اثنين من المرشحين، مؤكدا أن الاستعدادات جاءت بنفس الكفاءة والتنظيم الذي تم اتباعه خلال الجولة الأولى، والتي تميزت بها بورسعيد مقارنة بعدد من المحافظات الأخرى.

وأضاف محافظ بورسعيد، أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية نظرًا لتزامن الانتخابات مع موسم سقوط الأمطار، مشيرًا إلى تجهيز مظلات أمام اللجان لتوفير الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر وفي أجواء من الحرية والطمأنينة.

وحول استعدادات المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، أكد أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، والانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد، إضافة إلى الدفع بنحو 15 سيارة شفط مياه ثقيلة للتعامل الفوري مع أي تجمعات محتملة للمياه، مشيرا إلى أن المحافظة لم تتلقَ أي شكاوى حتى الآن، بفضل الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ في مختلف أنحاء المحافظة.

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد العام الجديد الاستعداد القصوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

مسؤولة بالخارجية الصينية

مسئولة صينية: الصين ومصر ترتبطان بعلاقات وثيقة وتعاون متبادل

سفيرة الإيسيسكو للسلام الصحفية ميس رضا

ميس رضا تفوز بجائزة المركز الثاني عن مبادرة الوعي بمخاطر التغير المناخي

سفيرة الإيسيسكو للسلام

تكريم سفيرة الإيسيسكو للسلام ميس رضا عن مبادرة الوعي بمخاطر التغير المناخي

بالصور

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد