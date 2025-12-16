تزامنًا مع خطة إعادة إحياء قلب المدينة التجاري والحفاظ على الطابع التراثي، أجرى اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، جولة ميدانية مسائية لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ في نموذج تطوير شارعي الحميدي والتجاري بحيي العرب والمناخ، والمقرر افتتاحه خلال احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي، وذلك ضمن الخطة الشاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري لقلب مدينة بورسعيد.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الأعمال الجارية وما يشمله من أعمال تطوير للبنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع، بما في ذلك أعمال الرصف وتحسين الإضاءة، في إطار إحداث نقلة نوعية تتناسب مع المكانة التجارية والتاريخية والتراثية للمنطقة.

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في " نموذج تطوير" شارعي الحميدي والتجاري المقرر افتتاحه خلال العيد القومي

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف معدلات العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، مؤكدًا أن تطوير الشارعين يأتي ضمن رؤية متكاملة لإعادة إحياء قلب المدينة التجاري، بما يليق بتاريخ بورسعيد ومكانتها.

وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق ذات الطابع التراثي والتجاري، نظرًا لأهميتها الاقتصادية والسياحية، مع التشديد على الحفاظ على الهوية البصرية والطابع المعماري المميز للمنطقة.