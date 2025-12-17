قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص

خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استعرض كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد"، أمس، بمركز شباب الجزيرة لتمكين 13 مليون شاب وفتاة بحلول عام 2027، من خلال مسارات متنوعة للتدريب والتعليم والتوظيف، بحضور المنسقة المُقيمة للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي للمبادرة الأممية GENU، والسفير الإماراتي بالقاهرة، وممثلة اليونيسيف في مصر، ورئيس مؤسسة الغرير الإماراتية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ، أن افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" يأتي في إطار مبادرة "شباب بلد" التي تستهدف تمكين الشباب المصري، وتطوير وصقل مهاراته من خلال توفير البرامج التدريبية ومسارات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، منوهًا إلى أن المبادرة تُعد النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.

وأكد الوزير، أيضًا أن هذا الافتتاح يعكس بوضوح رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في شبابها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير الفرص للشباب لتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل المحلية والدولية، وبناء قدراتهم في مجالات عديدة ومهمة مثل ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي.

وفي ضوء ذلك الهدف، تُعد الأكاديمية نموذجًا للتعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وكذا الشركاء الدوليين، موضحًا أن هذا الحدث أيضًا يستهدف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

فيما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية المبادرة، مؤكدة أن مبادرة "شباب بلد" تعكس جهود الدولة وتقدمها الملحوظ في تمكين الشباب، وتطوير مهاراتهم لكي تتناسب مع الفرص المتاحة، وتعزيز الفكر الخاص بالابتكار وريادة الأعمال، مؤكدة أن افتتاح الأكاديمية يؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تمكين الشباب وتأهيلهم وإعدادهم للمستقبل.

وقالت الوزيرة إنه في ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة، ومن خلال رئاستها لمبادرة "شباب بلد" إلى جانب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة وعضوية مصر في مجلس القيادة العالمي للمبادرة الأممية GENU سيتم العمل على تعزيز المبادرة في مصر لفتح فرص وآفاق أوسع للشباب؛ بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي ترتكز في أحد أهم أبعادها على تمكين الشباب.

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ذهب

تجاوز الـ 46 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

أرشيفية

بياناتك هتتسرق بكل سهولة.. «تنظيم الاتصالات» يحذر من هذه الرسائل والروابط

الذهب والدولار

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس| فيديو

جانب من التغطية

الغربية: جميع الاستعدادات اللوجستية اكتملت قبل بدء اليوم الانتخابي|فيديو

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

