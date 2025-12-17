محمد الضويني: اهتمام الأزهر بالأشخاص ذوي الإعاقة ينبع من رسالته الدينية والإنسانية

افتتح أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وأ. د. نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مَعرِضًا للأعمال الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة من المعلِّمين والطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية في مختلف المناطق، وذلك على هامش احتفاليَّة الأزهر الشريف بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تمَّ عرض عددٍ من المنتجات ضمن مبادرة «حرفتنا من تراثنا»، إلى جانب إسهامات متميِّزة لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعيات المجتمع المدني.

وأكَّد وكيل الأزهر، أنَّ اهتمام الأزهر بالأشخاص ذوي الإعاقة ينبع من رسالته الدينية والإنسانية، التي تقوم على صون كرامة الإنسان وتمكينه دون تمييز، مُشيرًا إلى أن المعرض يجسِّد نماذج مشرفة لقدرات إبداعية حقيقيَّة، ويؤكد أن الإعاقة لا تُعيق التميز ولا تحول دون العطاء متى توافرت الإرادة والدعم والبيئة التعليميَّة الحاضنة.

من جانبه، أعرب أ. د. نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن تقديره لجهود الأزهر الشريف في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية كرَّمت الإنسان ورفعت من شأنه، وجعلت معيار التفاضل قائمًا على التقوى والعمل الصالح، وأنَّ هذه النماذج الملهمة تمثل رسالة أمل ودعوة صادقة لترسيخ ثقافة الدمج والتكافل المجتمعي، وتعزيز الشَّراكة بين المؤسسات الدينية والمجتمعية لخدمة الإنسان وبناء المجتمع.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم المواهب، وإبراز طاقات الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ قيم الرحمة والعدل والاندماج، بما يعكس الدور الريادي للأزهر في خدمة قضايا الإنسان وتعزيز التنمية الإنسانية الشاملة.