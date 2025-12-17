دعاء ورسالة غامضة.. وفاء عامر تشعل الجدل عبر الفيس بوك قبل رمضان 2026

وجّهت الفنانة وفاء عامر رسالة غامضة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت وفاء عامر: "اللهم لا تحوجنا لأحد، ولا تجعلنا عبئًا على أحد، واجعلنا أغنياء بك عمن سواك".

وتخوض الفنانة وفاء عامر تحديًا دراميًا جديدًا من خلال مسلسل «السرايا الصفراء»، المنتظر عرضه في موسم رمضان 2026. وينتمي العمل إلى نوعية الدراما النفسية الاجتماعية، حيث تتصاعد الأحداث في إطار من التوتر والصراع بين "ضرّتين" تتنافسان على قلب رجل واحد، في أجواء تلقي بظلالها على معاني الغيرة والجنون.

المسلسل من تأليف السيناريست حسين مصطفى، الذي يعود به إلى الدراما الرمضانية بعد نجاحات سابقة، ومن إخراج جوزيف نبيل في واحدة من تجاربه الإخراجية المهمة، بينما يتولى الإنتاج مينا محروس.

ويُعد مسلسل «السرايا الصفراء» أول تعاون من نوعه يجمع بين سارة سلامة ووفاء عامر في عمل درامي تدور أحداثه في أجواء نفسية واجتماعية مشوّقة. ومن المقرر بدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، استعدادًا للعرض في موسم رمضان المقبل.