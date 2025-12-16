افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا.. بالصور

انطلقت مساء اليوم فعاليات حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، على خشبة المسرح الصغير بـ دار الأوبرا المصرية، وذلك تمهيدا لانطلاق العروض والأنشطة التي تستمر خلال الفترة من 16 حتى 21 ديسمبر الجاري، وسط حضور سينمائي عربي ودولي لافت.

وشهد حفل الافتتاح فقرة فنية استعراضية على أنغام التراث المصري الحديث، أضفت أجواء احتفالية مميزة عكست هوية المهرجان وارتباطه بالثقافة المحلية.

تحدث المخرج ورئيس المهرجان وحيد صبحي عن ملامح الدورة السابعة، مستعرضا رحلة المهرجان منذ انطلاقه عام 2019، مؤكدا أن البدايات كانت متواضعة من حيث عدد أيام العرض، لكنها حظيت بتفاعل جماهيري فاق التوقعات، ما أكد أهمية وجود منصة حقيقية للسينما القصيرة.

وأشار صبحي إلى أن فترة جائحة كورونا كانت من أصعب التحديات، في ظل توقف العديد من المهرجانات، إلا أن إصرار إدارة المهرجان على الاستمرار جاء إيمانا بأن “صوت السينما يجب أن يظل حاضرا”، مع التشديد على الالتزام بمعايير الإبداع في اختيار الأفلام المشاركة.

وأكد أن الدورة السابعة تعد من أهم وأكبر الدورات في تاريخ المهرجان، سواء من حيث عدد الورش الفنية أو حجم المشاركة الجماهيرية وصُنّاع الأفلام، موضحا أنه تم زيادة عدد قاعات العرض نتيجة الإقبال الكبير مقارنة بالسنوات الماضية.

من جانبه، الفنان والناقد أحمد النبوي مدير المهرجان كلمة أكد خلالها أن المهرجان يسعى منذ تأسيسه إلى فتح آفاق جديدة أمام صناع السينما القصيرة، مشيرا إلى أن الدورة السابعة تشهد مشاركة 54 فيلما قصيرا ضمن ست مسابقات رسمية، إلى جانب ماستر كلاس وورش متخصصة وجلسات “لايف توكس” مع المخرج الكبير يسري نصر الله.

كما أعلن عن إطلاق “منصة القاهرة لدعم الأفلام القصيرة” للمرة الأولى، بمشاركة 8 مشروعات سينمائية تسعى للحصول على الدعم والفرص المستقبلية.

وأعرب الإعلامي والمدير التنفيذي للمهرجان تامر بيجاتو عن شكره لكل الداعمين للأفلام القصيرة، مؤكدًا أن المهرجان أصبح ملتقى حقيقيا لصناع السينما والطاقات الشابة، وأن تطور أدوات مثل سينما الموبايل أسهم في كسر الحواجز أمام المبدعين، ووجه رسالة للشباب مؤكدا أن “مصر فيها 500 مليون محمد صلاح”، في إشارة إلى حجم المواهب الكامنة.

وأكد المخرج والمنتج شريف مندور مؤسس بيت الفيلم ، أنه كيان غير ربحي يعمل منذ أكثر من خمس سنوات لدعم السينما، موضحا أن مهرجان الفيلم القصير هو أبرز أنشطته، كما أشار إلى عرض فيلم الافتتاح في منتصف الحفل، وهو فيلم عارف إنك تقدر تسمعني للمخرج يوسف صالحي.

كما شهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الفلسطيني القصير أعلم أنك تسمعني، في لحظة إنسانية مؤثرة لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور.

واستقبل الجمهور الفيلم بتصفيق حار عقب عرضه، في تأكيد على تقدير الحاضرين لقيمته الفنية ورسائله الإنسانية، خاصة في ظل ما يحمله من بعد إنساني يتجاوز الحدود الجغرافية، وهو ما ينسجم مع توجه المهرجان في دعم السينما القصيرة ذات القضايا الجوهرية.

وفي ختام الحفل، تم تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله، الذي تسلم أيضا جائزة وتكريم المخرج مروان حامد نيابة عنه، بعد اعتذاره عن الحضور بسبب وعكة صحية.

وأعرب نصر الله عن سعادته الكبيرة بالتكريم، متمنيا لمروان حامد الشفاء العاجل، وسط تفاعل حار من الجمهور عكس مكانة المكرمين في تاريخ السينما المصرية.