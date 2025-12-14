محافظ بورسعيد يوجه بسرعة التعامل مع مياه الأمطار وعودة الأمور إلى طبيعتها

انتشرت فور تساقط الأمطار سيارات ومعدات شفط وسحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها، بكافة أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، للتعامل السريع مع تجمعات المياه بالشوارع.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أح محب حبشي، محافظ بورسعيد، بسرعة التعامل مع آثار حالة الطقس غير المستقرة.

وتزامنًا مع موجة الطقس غير المستقرة كثفت الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومدينة بورفؤاد من استعداداتها لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة مع المتابعة المستمرة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة الاستعدادات لاحتواء أي مواقف طارئة ناتجة عن سقوط الأمطار.

فور تساقط الأمطار …انتشار سيارات ومعدات شفط وسحب مياه الأمطار بجميع الأحياء

وشملت الإجراءات التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي ومصارف توزيع المياه، وصلاحية بالوعات الأمطار بكافة الشوارع خاصة المناطق التي تشهد تراكم كميات من المياه، وذلك لمنع حدوث أي أزمات فور تساقط الأمطار.

وأكد السيد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية على مستوى المحافظة، لمواجهة آثار الطقس السيئ، مشددًا على ضرورة متابعة كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار، والتواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس أولًا بأول، والتنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات أثناء سقوط الأمطار.

وشدد "اللواء محب حبشي" على أهمية تواجد رؤساء الأحياء والمسؤولين التنفيذيين ميدانيًا في الشوارع والميادين، لمتابعة أعمال شفط و سحب المياه والتأكد من عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام الحركة داخل المحافظة.