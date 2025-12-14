قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول رد من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة التوكيل الملغي
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
نتنياهو: عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد
بالصور.. البنك الأهلي المصري يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة
حادث إطلاق نار في سيدني يشعل توترًا دبلوماسيًا بين إسرائيل وأستراليا | تفاصيل
إعلام عبري: فحص احتمال أن يكون هجوم سيدني ردًا على اغتيال رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي
نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا
الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟
بيراميدز يلحق بالأهلي.. فرق البرازيل عقدة الأندية المصرية بالمونديال والانتركونتيننتال
253 وحدة سكنية.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان التعاوني للقاهرة الكبرى والسويس
محلو أوي.. تامر حسني يتعاون لأول مرة مع أحمد فهمي وأسماء جلال
نتيجة كلية الشرطة 2025.. أعداد المتقدمين والمقبولين من جميع المحافظات للعام الجديد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة التعامل مع مياه الأمطار وعودة الأمور إلى طبيعتها

فور تساقط الأمطار …انتشار سيارات ومعدات شفط وسحب مياه الأمطار بجميع الأحياء
فور تساقط الأمطار …انتشار سيارات ومعدات شفط وسحب مياه الأمطار بجميع الأحياء
محمد الغزاوى

انتشرت فور تساقط الأمطار سيارات ومعدات شفط وسحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها، بكافة أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، للتعامل السريع مع تجمعات المياه بالشوارع.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أح محب حبشي، محافظ بورسعيد، بسرعة التعامل مع آثار حالة الطقس غير المستقرة. 

وتزامنًا مع موجة الطقس غير المستقرة كثفت الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومدينة بورفؤاد من استعداداتها لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة مع المتابعة المستمرة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة الاستعدادات لاحتواء أي مواقف طارئة ناتجة عن سقوط الأمطار.

فور تساقط الأمطار …انتشار سيارات ومعدات شفط وسحب مياه الأمطار بجميع الأحياء

وشملت الإجراءات التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي ومصارف توزيع المياه، وصلاحية بالوعات الأمطار بكافة الشوارع خاصة المناطق التي تشهد تراكم كميات من المياه، وذلك لمنع حدوث أي أزمات فور تساقط الأمطار.

وأكد السيد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية على مستوى المحافظة، لمواجهة آثار الطقس السيئ، مشددًا على ضرورة متابعة كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار، والتواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس أولًا بأول، والتنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات أثناء سقوط الأمطار.

وشدد "اللواء محب حبشي" على أهمية تواجد رؤساء الأحياء والمسؤولين التنفيذيين ميدانيًا في الشوارع والميادين، لمتابعة أعمال شفط و سحب المياه والتأكد من عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام الحركة داخل المحافظة.

بورسعيد مدينة بورفؤاد سقوط الأمطار سيارات الشفط

