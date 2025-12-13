عبد الرحيم حسن: بعد غد الإعلان عن الفائزين في مسابقة التمثيل ببورسعيد

اعلن الفنان عبد الرحيم حسن أن مكتبة مصر العامة فى بورسعيد شهدت تصوير المشاهد أمام الكاميرا للفائزين في مسابقة التمثيل وسوف يتم مساء اليوم استكمال أعمال التصوير لباقي الفائزين .

وأضاف عبد الرحيم أنه تقرر زيادة عدد الفائزين في بعض فروع المسابقة الي إثنين في كل مركز في الفئة العمرية الأولي والثانية ، بالإضافة إلى زيادة عدد المتميزين .

وأشار الفنان عبد الرحيم إلي أن الإعلان عن الفائزين في المسابقة ككل سيكون يوم الاثنين القادم. سيتم التواصل بشكل مباشر مع الفائزين في كل فرع من فروع المسابقة .

و أكد المخرج كريم أشرف والذي قام بتصوير مشاهد أمام الكاميرا مع الفائزين في مسابقة التمثيل بقسميها من 14 إلي 24 ومن 25 إلي 45 سنة،. أن المستوي الفني الذي شاهده من شباب مسابقة بورسعيد أرض المواهب مستوي احترافي.



وأكد أن المشاهد التي تم تصويرها ستكون جاهزة للعرض على المخرجين في الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون .