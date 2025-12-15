قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يبحث مع البرهان سبل إنهاء الحرب في السودان

ولي العهد السعودي والبرهان
ولي العهد السعودي والبرهان
الخارجي

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تطورات الأوضاع المتسارعة في السودان، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار، في ظل استمرار الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية.

السعودية تسعى لإنهاء الحرب في السودان:

 

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، يوم الاثنين، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية «واس»، وذلك بالتزامن مع زيارة يجريها البرهان إلى المملكة، لم يُعلن عن مدتها، في وقت تشهد فيه الساحة السودانية تصعيداً عسكرياً متواصلاً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع:

 

وتتواصل الاشتباكات العنيفة منذ أسابيع في ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال، غرب، جنوب)، مخلفة موجات نزوح جديدة طالت عشرات الآلاف من المدنيين، وسط تدهور حاد في الأوضاع المعيشية والأمنية. وعلى مستوى خريطة السيطرة، تبسط قوات الدعم السريع نفوذها على ولايات دارفور الخمس غرب البلاد، باستثناء أجزاء من شمال دارفور، في حين يحتفظ الجيش السوداني بالسيطرة على غالبية الولايات الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم.

اقرأ أيضًا:

وتعود جذور الصراع، الذي اندلع في أبريل 2023، إلى خلافات عميقة بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن عملية دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، وهو نزاع سرعان ما تحول إلى حرب شاملة أودت بحياة عشرات الآلاف، وتسببت في نزوح ما يقارب 13 مليون شخص، إلى جانب اندلاع أزمة إنسانية وُصفت بأنها من الأسوأ عالمياً، شملت تفشي المجاعة في عدد من المناطق.

وذكرت «واس» أن اللقاء تناول «مستجدات الأحداث الراهنة في السودان وتداعياتها، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار»، دون الخوض في تفاصيل إضافية. وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين السعوديين، من بينهم وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، إضافة إلى وزير المالية محمد الجدعان، والسفير السعودي لدى السودان علي حسن جعفر.

وتأتي هذه التحركات في إطار الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية على صعيد الوساطة والدبلوماسية الإقليمية، إذ سبق أن قادت، بالشراكة مع الولايات المتحدة، جهوداً لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، إلا أن تلك المساعي لم تنجح حتى الآن في وضع حد للحرب.

وفي سياق متصل، كان البرهان قد أعرب، في نوفمبر الماضي، عن تقديره لولي العهد السعودي، مشيداً بدوره في نقل صورة دقيقة عن واقع الأزمة السودانية خلال لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارة محمد بن سلمان إلى واشنطن. واعتبر البرهان آنذاك أن هذا الدور أسهم في توضيح أبعاد الصراع وتعقيداته على الساحة الدولية.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني دعمه للمبادرات التي يقودها ولي العهد السعودي من أجل إحلال السلام، مشيراً إلى استعداده للتعاطي معها بما يفضي إلى إنهاء الحرب بطريقة «تلبي تطلعات السودانيين كافة».

وعلى الصعيد الدولي، زادت التصريحات الأمريكية الأخيرة من حدة التوقعات بإمكانية حدوث اختراق سياسي، بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب قرر تولي ملف إنهاء الحرب في السودان بشكل مباشر، وهو ما فتح الباب أمام ترقب حذر لمستقبل المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى وقف النزاع ووضع البلاد على مسار الاستقرار.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبد الفتاح البرهان الحرب قصر اليمامة وقوات الدعم السريع الدعم السريع الخرطوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

ترشيحاتنا

منتخب الأردن

الأردن يتقدم على السعودية بهدف نزار الرشدان في نصف نهائي كأس العرب 2025

المغرب

خالد الغندور يطرح سؤالاً بشأن كأس العرب

منتخب جنوب إفريقيا

مدرب جنوب إفريقيا يعتذر لمدافعه بعد تصريحات العنصرية

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

فورد ورينو
فورد ورينو
فورد ورينو

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟
لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد