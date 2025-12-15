أفادت وسائل إعلام أردنية، أن العاهل الأردني ، الملك عبدالله الثاني يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قصر الحسينية.

و ركزت المباحثات على آليات توسيع التعاون بين الأردن و الهند.

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني ملك الأردن، ضرورة الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، حسبما أفادت قناة “ القثاهرة الإخبارية ”.

شدد ملك الأردن، على أهمية وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة.

كما أكد ملك الأردن ضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.

وقال ملك الأردن، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.