مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
أخبار العالم

الملك عبدالله الثاني يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قصر الحسينية

الملك عبدالله الثاني يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي
الملك عبدالله الثاني يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي
فرناس حفظي

أفادت وسائل إعلام أردنية، أن العاهل الأردني ،  الملك عبدالله الثاني يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قصر الحسينية.

و ركزت المباحثات على آليات توسيع التعاون بين الأردن و الهند.

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني ملك الأردن، ضرورة الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، حسبما أفادت قناة “ القثاهرة الإخبارية ”.

شدد ملك الأردن، على أهمية وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة.

كما أكد ملك الأردن ضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.

وقال ملك الأردن، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قصر الحسينية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

جدول امتحانات نصف العام 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا

نيافة الأنبا تكلا يصلي التسبحة بدير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو

الهيئة الوطنية: غلق 31 مقرا في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج بانتخابات النواب ومتبقي 108 

الهيئة الوطنية: غلق 31 مقرا في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج بانتخابات النواب ومتبقي 108

فاتورة التليفون

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

