بالقوة الضاربة.. رينارد يعلن تشكيل السعودية أمام الأردن في كأس العرب

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن تشكيلة الصقور الخضر استعدادًا لمباراة الأردن مساء اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب، والمقرر إقامتها على ملعب البيت.

واعتمد رينارد في تشكيلته على القوة الضاربة للمنتخب بقيادة النجوم: سالم الدوسري، صالح أبو الشامات، وفراس البريكان، لمواجهة منتخب الأردن.

التشكيل الرسمية للمنتخب السعودي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: علي مجرشي – حسان تمبكتي – وليد الأحمد – نواف بوشل

خط الوسط: ناصر الدوسري – محمد كنو – عبد الله الخيبري

خط الهجوم: سالم الدوسري – صالح أبو الشامات – فراس البريكان

يُذكر أن المنتخب السعودي تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب الفلسطيني بهدفين مقابل هدف، في مباراة ربع النهائي، ليواصل الصقور مشوارهم في البطولة بحثًا عن اللقب.