الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد
فيلم الست.. 9 ملايين جنيه إيرادات وهذه أبرز الانتقادات
شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
أخبار البلد

فيلم الست.. 9 ملايين جنيه إيرادات وهذه أبرز الانتقادات

فيلم الست
فيلم الست
محمد غالي

أثار فيلم الست للفنانه مني زكي، جدلا واسعا علي الساحة الفنية، والتي شاهد الكثير من الانتقاد بين مؤيد ومعارض، ولكن لغة الارقام تتحدث عن نجاح الفيلم.

فيلم الست

وكسرت الفنانة منى زكي صمتها وردت على الجدل المثار حول أدائها في فيلم الست، مؤكدة أنها بذلت أقصى ما لديها لتجسيد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم بشكل يليق بقيمتها الفنية ومكانتها التاريخية، واصفة إياها بأنها أسطورة وأيقونة عربية خالدة.

فيلم الست

وأوضحت منى زكي في تصريحات صحفية أنها تعاملت مع الدور بمسؤولية كبيرة، وسعت طوال فترة العمل على تطوير أدواتها الفنية ورفع مستواها، قائلة إنها قدمت كل ما في وسعها من جهد وإخلاص من أجل تكريم رمز فني بحجم أم كلثوم.

وأضافت أن النقد أمر طبيعي ومتوقع، مؤكدة أنها تدرك جيدا أن أي عمل فني قد يتضمن نقاط قوة وضعف، وأنه من الممكن دائما وجود أداء أفضل أو أخطاء واردة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن ضميرها مرتاح لأنها اجتهدت بصدق وقدمت أقصى ما تستطيع في هذا العمل.

رد احمد السقا علي فيلم الست


وأشاد الفنان أحمد السقا بفيلم الست بطولة منى زكي، مؤكدا أن منى زكي قدمت أداء مميزا، واصفا إياها بأنها فنانة عظيمة ولا يمكن لأحد التشكيك في موهبتها، مشيرا إلى أن شهادته فيها قد تكون مجروحة لكنه يرى أنها نجحت في تقديم العمل بشكل قوي.

وأوضح أحمد السقا أنه يتواصل بشكل يومي مع منى زكي بطلة فيلم الست، وكان يراهنها على نجاح الفيلم، لافتا إلى أنه أرسل لها رسالة أكد فيها فوزه بالرهان بعد تحقيق العمل إيرادات جيدة في أيام عرضه الأولى.

فيلم الست

من جانبه رد المخرج محمد دياب على الانتقادات التي وجهها الفنان محمد صبحي لفيلم الست، والتي تضمنت اتهام صناع العمل بالخيانة واعتباره جزءا من مؤامرة خارجية، مؤكدا رفضه التام لتلك الاتهامات.

وقال محمد دياب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إن من حق أي شخص انتقاد الأعمال الفنية وتقييمها من الناحية الفنية، لكن توجيه اتهامات بالخيانة لصناع الفيلم أمر غير مقبول ويفتقر للمنطق، خاصة أن المشاركين في العمل من أبرز صناع السينما في مصر.

وأضاف دياب أن هذه الاتهامات تمتد بشكل غير مباشر إلى شركات الإنتاج المشاركة في الفيلم، والتي يعد أغلبها شركات وطنية مملوكة للدولة، متسائلا عن مدى منطقية اتهام أسماء فنية كبيرة وشركات إنتاج وطنية بالتورط في أي مؤامرة خارجية.

واختتم محمد دياب تصريحاته بالتأكيد على أن جميع المشاركين في فيلم الست فنانون أحرار شرفاء اجتهدوا في تقديم عمل فني، ومن حق الجمهور الحكم على جودة العمل، لكن ليس من حق أي طرف التشكيك في وطنية أو نزاهة صناع الفيلم.

وكشف الفنان محمد صبحي، عن رأيه في فيلم الست قال محمد صبحي إنه يلوم تلميذته منى زكي، التي يكن لها كل التقدير والفخر، على مشاركتها في هذا العمل، مشيرا إلى أنه عمل في صغره ببيع تذاكر حفلات أم كلثوم وشاهد بنفسه مدى احترام الجمهور لها.

وأضاف محمد صبحي أن هناك مؤامرات تستهدف مصر، من بينها محاولات لضرب الفن المصري وتاريخه وريادته، مؤكدا أن الريادة المصرية حقيقة تاريخية لا يجب التفريط فيها.

فيلم الست

ايرادات فيلم الست

وعلى صعيد الإيرادات، حقق فيلم الست الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، بطولة منى زكي، إيرادات بلغت 2 مليون جنيه أول أمس السبت في رابع أيام عرضه بدور السينما المصرية، ليرتفع إجمالي الإيرادات خلال 4 أيام إلى 9 ملايين جنيه.

 

أبطال فيلم الست
 

فيلم الست من سيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، تامر مرسي، محمد حفظي، فادي فهيم، وائل عبد الله، ويشارك في بطولته منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، إلى جانب عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

 

ضيوف شرف فيلم الست 

شهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، علي صبحي، طه دسوقي، أحمد أمين، صدقي صخر، أمير المصري، أحمد رضوان، محمد فراج.

قصة فيلم الست


يتناول فيلم الست السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات المؤثرة التي شكلت مسيرتها الفنية والإنسانية.

قصة فيلم الست فيلم الست فيلم الست مني زكي

