أحمد موسى يكشف كواليس أزمة أرض الزمالك وحدائق أكتوبر
أرض الزمالك رايح جاي منذ 2003.. النيابة تبحث عن 750 مليون جنيه.. الحكاية؟
أحمد موسى: بيان النيابة العامة كاشف لكل ما حدث في قضية أرض نادي الزمالك
أسعار كروت الشحن وباقات النت الأرضي والموبايل اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025
الأهلي يحسم موقف إنشاء فرعين جديدين في إجتماع مجلس الإدارة المقبل| خاص
أحمد موسى: النيابة العامة خط الدفاع الأول عن المال العام.. ولا استثناء في تطبيق القانون
موسكو تحذر من نوايا واشنطن تجاه فنزويلا: النفط خلف الخطاب الأمريكي
تذكرتي: بدء حجز تذاكر مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لأمم إفريقيا
أحمد موسى: على مسئوليتي أول برنامج يفتح ملف أرض الزمالك.. والنيابة العامة تكشف الحقيقة
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
مجلس الزمالك يجتمع لمناقشة ملف أرض 6 أكتوبر
دار الإفتاء: ذنب أحمد السقا في رقبة كل واحد اتريق عليه.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نسمة محجوب تتحدث عن نجاح فيلم «الست» وتعاونها مع هشام نزيه

حلقة نسمة محجوب
حلقة نسمة محجوب
سعيد فراج

حلّت النجمة نسمة محجوب ضيفة على برنامج «أصل الحكاية مع انجي مهران» الذي تقدمه الإعلامية إنجي مهران على قناة TEN، وذلك في أول ظهور إعلامي لها عقب عرض فيلم «الست» بطولة النجمة منى زكي وإخراج مروان حامد.

وأعربت نسمة محجوب خلال اللقاء عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم «الست»، الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة فنية خاصة ومختلفة في مشوارها.

وكشفت نسمة للاعلامية انجي مهران عن مشاركتها في الفيلم بالأداء الصوتي، حيث تقدم خلال أحداثه 12 أغنية من أبرز أعمال أم كلثوم عبر مشوارها الفني، مشيرة إلى أن هذه التجربة تعد محطة مهمة ومفصلية في مسيرتها، خاصة أن التحضير لها استمر لأكثر من عامين من العمل والتدريب المكثف.

وللمرة الأولى، فتحت نسمة محجوب قلبها للاعلامية انجي مهران للحديث عن كواليس مشاركتها في فيلم «الست»، واستعدادها الطويل للعمل، كما تطرقت إلى تفاصيل خاصة عن حياتها ومشوارها الفني، وكواليس تسجيل الأغاني داخل الفيلم.

وأشادت بتجربتها في التعاون مع الموسيقار الكبير هشام نزيه، مؤكدة أن العمل معه أضاف لها الكثير على المستوى الفني والإنساني، وأن الأجواء داخل فريق العمل كانت مليئة بالاحتراف والشغف لتقديم عمل يليق بتاريخ وقيمة أم كلثوم.

برنامج أصل الحكاية

برنامج "أصل الحكاية" يعرض يوم الاحد اسبوعيا في الثالثة عصرا ، وهو تقديم انجي مهران ، ويتناول رحلات وقصص نجاح المشاهير وما وراء الكواليس ، والجانب الاخر من شخصياتهم .

كانت انجي مهران قد سبق وقدمت العديد من الحملات التسويقية الناجحة والمتميزة لعدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة.

برنامج أصل الحكاية نسمة محجوب المطربة نسمة محجوب أغاني نسمة محجوب فيلم الست

