نسمة محجوب تتحدث عن نجاح فيلم «الست» وتعاونها مع هشام نزيه

حلّت النجمة نسمة محجوب ضيفة على برنامج «أصل الحكاية مع انجي مهران» الذي تقدمه الإعلامية إنجي مهران على قناة TEN، وذلك في أول ظهور إعلامي لها عقب عرض فيلم «الست» بطولة النجمة منى زكي وإخراج مروان حامد.

وأعربت نسمة محجوب خلال اللقاء عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم «الست»، الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة فنية خاصة ومختلفة في مشوارها.

وكشفت نسمة للاعلامية انجي مهران عن مشاركتها في الفيلم بالأداء الصوتي، حيث تقدم خلال أحداثه 12 أغنية من أبرز أعمال أم كلثوم عبر مشوارها الفني، مشيرة إلى أن هذه التجربة تعد محطة مهمة ومفصلية في مسيرتها، خاصة أن التحضير لها استمر لأكثر من عامين من العمل والتدريب المكثف.

وللمرة الأولى، فتحت نسمة محجوب قلبها للاعلامية انجي مهران للحديث عن كواليس مشاركتها في فيلم «الست»، واستعدادها الطويل للعمل، كما تطرقت إلى تفاصيل خاصة عن حياتها ومشوارها الفني، وكواليس تسجيل الأغاني داخل الفيلم.

وأشادت بتجربتها في التعاون مع الموسيقار الكبير هشام نزيه، مؤكدة أن العمل معه أضاف لها الكثير على المستوى الفني والإنساني، وأن الأجواء داخل فريق العمل كانت مليئة بالاحتراف والشغف لتقديم عمل يليق بتاريخ وقيمة أم كلثوم.

برنامج أصل الحكاية

برنامج "أصل الحكاية" يعرض يوم الاحد اسبوعيا في الثالثة عصرا ، وهو تقديم انجي مهران ، ويتناول رحلات وقصص نجاح المشاهير وما وراء الكواليس ، والجانب الاخر من شخصياتهم .

كانت انجي مهران قد سبق وقدمت العديد من الحملات التسويقية الناجحة والمتميزة لعدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة.