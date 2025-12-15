قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شىء عبثي.. محمد دياب يرد على انتقاد محمد صبحي لفيلم "الست"

محمد دياب
محمد دياب
تقى الجيزاوي

رد المخرج محمد دياب على انتقاد الفنان محمد صبحي لفيلم “الست” من بطولة الفنانة منى زكي، الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق ام كلثوم .

وكتب محمد دياب منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، قائلا: "الفنان القدير محمد صبحي اتهم فيلم الست انه جزء من مؤامرة خارجية و لسه قاري مقاله لناقدة شهيرة بتردد نفس الكلام.

واستكمل: “طبعاً الناس من حقها تنتقد أي فيلم و تقيمه فنياً بالشكل الذي تراه و لكن ان يصل الأمر لإتهام بالخيانة للناس اللي عملت الفيلم و اللي هما أهم صناع السينما في مصر، فده شئ غير مقبول و عيب و عبثي بصراحة.. الاتهام ده بالتبعية يطول شركات الانتاج اللي مشتركة في انتاجه و اللي غالبيتها شركات وطنيه تملكها الدولة.. فهل يعقل ان مروان حامد و احمد مراد و مني ذكي جزء من مؤامرة خارجية؟ هل شركات الانتاج المملوكة للدولة جزء من المؤامرة!؟”.

واختتم حديثه: “كل اللي اشترك في فيلم الست قولاً واحداً فنانين احرار شرفاء اجتهدوا في صنع عمل فني، من حق الناس ان تراهم اصابوا او اخطئوا فنياً و لكن مش من حق حد اتهامهم بخيانة ضميرهم و فنهم”.

محمد صبحى يكشف عن رأيه فى فيلم الست

وكان كشف الفنان محمد صبحي عن رأيه في فيلم الست ، وقال خلال مداخلة مع الإعلامى سيد علي: "أنا بلوم على تلميذتى منى زكى، اللى بفتخر بيها وبحبها، أنها تقع فى مثل هذه الوقيعة.

أضاف محمد صبحي: «أنا اشتغلت وأنا فى إعدادى ببيع تذاكر حفلات أم كلثوم كنت بشوف احترام الناس ليها، طلعوا عليها أنها بخيلة لكن مفيش أكرم من أم كلثوم».

وتابع محمد صبحي: هناك مؤامرة كبيرة على مصر، غير المؤامرات اللى إحنا عارفينا من أعدائنا، فى مؤامرات لضرب الفن، وضرب أسطورة الريادة المصرية، الريادة المصرية ده تاريخ، مش عايزين نكسر، إحنا الأوائل لأنها حقيقة تاريخية".

محمد دياب الفنان محمد صبحي فيلم "الست" ام كلثوم

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الصادرات

هدى عبد الفتاح: الشراكة المصرية-القطرية تدخل مرحلة استراتيجية بدعم استثمارات 7.5 مليار دولار

جمعية رجال أعمال اسكندرية

رجال أعمال الإسكندرية: تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر بـ12.8 مليار جنيه خلال 2025

مدينة العلمين الجديدة

مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات يستكمل جولته بمدينة العلمين الجديدة

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

