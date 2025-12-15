شىء عبثي.. محمد دياب يرد على انتقاد محمد صبحي لفيلم "الست"

رد المخرج محمد دياب على انتقاد الفنان محمد صبحي لفيلم “الست” من بطولة الفنانة منى زكي، الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق ام كلثوم .

وكتب محمد دياب منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، قائلا: "الفنان القدير محمد صبحي اتهم فيلم الست انه جزء من مؤامرة خارجية و لسه قاري مقاله لناقدة شهيرة بتردد نفس الكلام.

واستكمل: “طبعاً الناس من حقها تنتقد أي فيلم و تقيمه فنياً بالشكل الذي تراه و لكن ان يصل الأمر لإتهام بالخيانة للناس اللي عملت الفيلم و اللي هما أهم صناع السينما في مصر، فده شئ غير مقبول و عيب و عبثي بصراحة.. الاتهام ده بالتبعية يطول شركات الانتاج اللي مشتركة في انتاجه و اللي غالبيتها شركات وطنيه تملكها الدولة.. فهل يعقل ان مروان حامد و احمد مراد و مني ذكي جزء من مؤامرة خارجية؟ هل شركات الانتاج المملوكة للدولة جزء من المؤامرة!؟”.

واختتم حديثه: “كل اللي اشترك في فيلم الست قولاً واحداً فنانين احرار شرفاء اجتهدوا في صنع عمل فني، من حق الناس ان تراهم اصابوا او اخطئوا فنياً و لكن مش من حق حد اتهامهم بخيانة ضميرهم و فنهم”.

محمد صبحى يكشف عن رأيه فى فيلم الست

وكان كشف الفنان محمد صبحي عن رأيه في فيلم الست ، وقال خلال مداخلة مع الإعلامى سيد علي: "أنا بلوم على تلميذتى منى زكى، اللى بفتخر بيها وبحبها، أنها تقع فى مثل هذه الوقيعة.

أضاف محمد صبحي: «أنا اشتغلت وأنا فى إعدادى ببيع تذاكر حفلات أم كلثوم كنت بشوف احترام الناس ليها، طلعوا عليها أنها بخيلة لكن مفيش أكرم من أم كلثوم».

وتابع محمد صبحي: هناك مؤامرة كبيرة على مصر، غير المؤامرات اللى إحنا عارفينا من أعدائنا، فى مؤامرات لضرب الفن، وضرب أسطورة الريادة المصرية، الريادة المصرية ده تاريخ، مش عايزين نكسر، إحنا الأوائل لأنها حقيقة تاريخية".