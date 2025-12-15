بعد 21 سنة زواج.. طلاق المخرج حسام الحسيني ابن نهال عنبر

انفصل المخرج حسام الحسيني -ابن الفنانة نهال عنبر- عن زوجته مؤخرًا، وذلك بعد زواج استمر 21 عامًا وإنجاب ابنين، واستمر الانفصال بينهما لفترة قبل أن يتم الإعلان رسميا عن الطلاق.

أعمال حسام الحسيني

وكان أحدث أعمال المخرج حسام الحسيني، هو كليب روقان للفنانة نسرين طافش، الذي تم طرحه في موسم الصيف الماضي.

وطرحت نسرين طافش "أغنية "روقان" يوم الأربعاء الماضي 30 يوليو على موقع يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا والموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات الشاعر محمود الغنيمي، ألحان مصطفى بسي، توزيع محمود الشاعري، ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإخراج الفيديو كليب حسام الحسيني، الذي تم تصويره في الساحل الشمالي.

أغنية "روقان" جاءت بإيقاع صيفي راقص وأجواء مليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية، وأطفى الفيديو كليب أجواء منعشة تعكس طاقة صيفية مليئة بالبهجة والإيقاع الراقص، لتقدم نسرين من خلالها ستايلاً غنائياً خفيفاً ومنعشاً، يعكس جانباً مرحاً من شخصيتها، حيث ظهرت في الكليب بإطلالات مرحة ومشاهد ملونة تتماشى مع روح الأغنية.

صاغت أغنية "روقان" رسالة مرح وانفصال عن التوتر والطاقة السلبية، من خلال كلمات تحمل أجواء احتفالية لاقت تفاعل كبير من الجمهور والمتابعين على منصات السوشيال ميديا المحتلفة، الذي شاركوا مقاطع من الكليب، مع تعليقات عبّرت عن إعجابهم بها.