قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حادث إمبابة .. تاون جاس توضح إرشادات مهمة لمستخدمي الغاز الطبيعي للحفاظ على سلامة المواطنين
تقارير إعلامية: آلاف الأطفال في غزة يواجهون بردا قارسا بعد غرق المخيمات
1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
مينفعش | تعليق مثير لـ كمال أبو رية عن دور محمد فراج في فيلم الست
على طريقة المعلم هاموش بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
وزير الري: استراتيجية الوزارة محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة
مساحات تصل إلى 130مترا .. كيفية التقديم على وحدات مشروع ظلال 2025 كاملة التشطيب
جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف الجامعة الريادية ضمن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
كأس العرب.. الأردن يتقدم على العراق 1-0 في الشوط الأول وإصابة خطيرة لصفقة الأهلي.
إشارة كارثية لأوكرانيا بسبب الأصول الروسية المجمدة | تفاصيل
نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير
تجديد الثقة في أمل يوسف عميدًا لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مينفعش | تعليق مثير لـ كمال أبو رية عن دور محمد فراج في فيلم الست

كمال أبو رية - محمد فراج
كمال أبو رية - محمد فراج

أشاد الفنان كمال أبو رية بموهبة الفنان محمد فراج، مؤكدًا أنه لا توجد أي حاجة للمقارنة بينهما في تقديم شخصية الشاعر أحمد رامي، سواء في فيلم الست بطولة الفنانة منى زكي، أو في مسلسل أم كلثوم الذي عُرض عام 1999.

وقال أبو رية خلال لقائه ببرنامج الحكاية من البداية تقديم الدكتورة أميرة مجدي والمذاع على قناة الشمس،: محمد فراج مش مطلوب منه يقدم دور أحمد رامي زي ما أنا عملته، ولا أنا مطلوب مني أقدمه زي ما هو عمله، مشيرًا إلى أن فراج ممثل موهوب ومتميز ولديه ثقة كبيرة في إمكانياته.

وأضاف أبو رية أن المقارنة غير مطلوبة، موضحًا: إحنا بنقيّم لما نتفرج.. كل واحد ليه وجهة نظر ورؤية وزاوية بيتناول منها الشخصية، ومينفعش أقول مين أحسن من مين.

واختتم حديثه بالتأكيد على احترامه لكل فنان يقدم الشخصية من منظوره الخاص، معتبرًا أن التنوع في الأداء هو ما يُغني الدراما ويثريها.

أعمال كمال أبو رية

يذكر إلى ان كمال أبو رية شارك في مسلسل كارثة طبيعية من بطولة محمد سلام، ويشارك ببطولته عدد من الفنانين ومن أبرزهم، جهاد حسام الدين، عماد رشاد، حمزة العيلي، محمد ممدوح، وعدد من الفنانين، والعمل من اخراج حسام حامد، وتأليف أحمد عاطف فياض.

وتدور أحداث العمل حول شاب متزوج وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

كمال أبو رية الفنان كمال أبو رية محمد فراج الفنان محمد فراج فيلم الست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

متهم

اتهام طالب بالإعدادية بخدش براءة زميلته في مدرسة بمدينة نصر

اضرار ارتداء الشراب أثناء النوم

يعرض حياتك للخطر.. تحذير من ارتداء الشراب أثناء النوم

ترشيحاتنا

أذكار المساء كاملة

أذكار المساء كاملة.. أفضل أدعية الليل تجلب لك خير الدنيا والآخرة

قوافلها الإفتائية إلى محافظة شمال سيناء

الإفتاء تعقد مجالس إفتائية وأنشطة ثقافية بشمال سيناء لتعزيز الوعي ومواجهة التطرف

أوقاف كفر الشيخ تنظم ندوة

صحح مفاهيمك.. أوقاف كفر الشيخ تنظم ندوة حول التحذير من التشاؤم وآثاره السلبية

بالصور

أمراض خطيرة يخبئها الكرش .. تهدد حياتك

أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)

شئون البيئة بالشرقية يضبط 7 منشآت مخالفة وينفذ 9 ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

مصنع
مصنع
مصنع

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد