مينفعش | تعليق مثير لـ كمال أبو رية عن دور محمد فراج في فيلم الست

أشاد الفنان كمال أبو رية بموهبة الفنان محمد فراج، مؤكدًا أنه لا توجد أي حاجة للمقارنة بينهما في تقديم شخصية الشاعر أحمد رامي، سواء في فيلم الست بطولة الفنانة منى زكي، أو في مسلسل أم كلثوم الذي عُرض عام 1999.

وقال أبو رية خلال لقائه ببرنامج الحكاية من البداية تقديم الدكتورة أميرة مجدي والمذاع على قناة الشمس،: محمد فراج مش مطلوب منه يقدم دور أحمد رامي زي ما أنا عملته، ولا أنا مطلوب مني أقدمه زي ما هو عمله، مشيرًا إلى أن فراج ممثل موهوب ومتميز ولديه ثقة كبيرة في إمكانياته.

وأضاف أبو رية أن المقارنة غير مطلوبة، موضحًا: إحنا بنقيّم لما نتفرج.. كل واحد ليه وجهة نظر ورؤية وزاوية بيتناول منها الشخصية، ومينفعش أقول مين أحسن من مين.

واختتم حديثه بالتأكيد على احترامه لكل فنان يقدم الشخصية من منظوره الخاص، معتبرًا أن التنوع في الأداء هو ما يُغني الدراما ويثريها.

أعمال كمال أبو رية

يذكر إلى ان كمال أبو رية شارك في مسلسل كارثة طبيعية من بطولة محمد سلام، ويشارك ببطولته عدد من الفنانين ومن أبرزهم، جهاد حسام الدين، عماد رشاد، حمزة العيلي، محمد ممدوح، وعدد من الفنانين، والعمل من اخراج حسام حامد، وتأليف أحمد عاطف فياض.

وتدور أحداث العمل حول شاب متزوج وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.