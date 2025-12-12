قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
مينفعش | تعليق مثير لـ كمال أبو رية عن دور محمد فراج في فيلم الست
على طريقة المعلم هاموش بالمتسول .. حبس عصابة جديدة في الجيزة
وزير الري: استراتيجية الوزارة محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء وآليه شفافة
مساحات تصل إلى 130مترا .. كيفية التقديم على وحدات مشروع ظلال 2025 كاملة التشطيب
جامعة القاهرة توقع اتفاقية تحالف الجامعة الريادية ضمن المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية
كأس العرب.. الأردن يتقدم على العراق 1-0 في الشوط الأول وإصابة خطيرة لصفقة الأهلي.
إشارة كارثية لأوكرانيا بسبب الأصول الروسية المجمدة | تفاصيل
نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير
تجديد الثقة في أمل يوسف عميدًا لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة
مفاجآت الدوائر الملغاة .. أحزاب كبرى تخسر 12 مقعدا وتفوز بأربعة
أتمنى ذلك .. مدرب برايتون يكشف موقفه من مشاركة صلاح أمام فريقه
محافظات

بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة دمياط على مرحلتين.

ستبدأ المرحلة الأولى اعتبارًا من ١٤ ديسمبر حتى ١٨ ديسمبر الجارى بكلاً من إدارات الزرقا وكفر البطيخ وفارسكور.

وستبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من يوم ٢١ ديسمبر حتى ٢٥ ديسمبر الجارى باداراتى دمياط و كفر سعد .

وتنطلق الحملة تحت شعار " مشوار الالف الذهبية يبدأ بخطوة " للحفاظ على صحة المرأة والأسرة.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية و وزير الصحة والسكان،  وإشراف الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و الدكتورة أمانى القرش وكيل المديرية.

دمياط محافظ دمياط صحه قوافل

