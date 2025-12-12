بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة دمياط على مرحلتين.

ستبدأ المرحلة الأولى اعتبارًا من ١٤ ديسمبر حتى ١٨ ديسمبر الجارى بكلاً من إدارات الزرقا وكفر البطيخ وفارسكور.

وستبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من يوم ٢١ ديسمبر حتى ٢٥ ديسمبر الجارى باداراتى دمياط و كفر سعد .

وتنطلق الحملة تحت شعار " مشوار الالف الذهبية يبدأ بخطوة " للحفاظ على صحة المرأة والأسرة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية و وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و الدكتورة أمانى القرش وكيل المديرية.