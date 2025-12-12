قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
حصدت المركز الأول عالمياً.. رقية رفعت: أراجع القرآن الكريم كاملاً كل يومين خلال المُسابقات
بطاقة ترامب الذهبية تفتح أبواب أمريكا للأثرياء والكفاءات.. كيف تحصل عليها ؟
الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"
تعلموا إنعاش القلب.. حسام موافي يعلق على وفاة طفل حمام السباحة
الرئيس السيسي لـ ماكرون: يجب تعزيز إدخال المساعدات إلى غزة وبدء إعادة الإعمار
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات
الأردن يتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على العراق 1-0
هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026
عصام عجاج: 750 حالة طلاق باليوم.. و1500 طفل يفقدون ججرعاية الأب
زلة سياسية لتاكايتشي تشعل أزمة بين اليابان والصين .. وتكشف خروجا عن النص الرسمي

تاكايتشي
تاكايتشي
كشفت وكالة بلومبرج عن مفاجأة بشأن التصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بشأن تايوان، الشهر الماضي، والتي أثارت أزمة دبلوماسية مع الصين.

تصريحات تاكايتشي تغضب الصين

يذكر أن تاكايتشي أدلت بتصريحات مفاجئة في شهر نوفمبر الماضي، قالت فيها إن اليابان يمكن أن ترد على أي عمل عسكري صيني ضد تايوان إذا هدد أمن اليابان أيضاً.

وأوضحت بلومبرج في تقرير لها أن التصريحات تاكايتشي، خرجت عن النص الرسمي وزلّة سياسية، حيث أظهر النص، الذي أعدته الحكومة لتاكايشي قبل مثولها أمام البرلمان، أن الرد المخُطط له على أي أسئلة تتعلق بتايوان، هو الامتناع عن إبداء تعليقات على أي "سيناريوهات افتراضية"، مثل احتمال وقوع أزمة في الجزيرة، بحسب الوثائق حصلت عليها النائبة المعارضة، كيومي تسوجيموتو.

ولفتت الوكالة إلى أن عادة ما توضع إجابات جاهزة لأعضاء الحكومة اليابانية قبل مثولهم أمام البرلمان، أو خلال المؤتمرات الصحفية، لكن التضارب بين الرد الرسمي المعد مسبقاً، وتصريحات تاكايتشي الفعلية يشير إلى أنها "خرجت عن النَص الرسمي" لسياسة الحكومة.

وأشارت إلى أن الصين طالبت سحب هذه التصريحات، غير أن تاكايتشي رفضت ذلك، مؤكدة أن موقف الحكومة اليابانية تجاه قضية تايوان لم يتغير.

تاكايتشي أزمة بين اليابان والصين زلة سياسية لتاكايتشي تصريحات تاكايتشي تغضب الصين تصريحات تاكايتشي رئيسة الوزراء اليابانية

