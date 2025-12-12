زلة سياسية لتاكايتشي تشعل أزمة بين اليابان والصين .. وتكشف خروجا عن النص الرسمي

كشفت وكالة بلومبرج عن مفاجأة بشأن التصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بشأن تايوان، الشهر الماضي، والتي أثارت أزمة دبلوماسية مع الصين.

تصريحات تاكايتشي تغضب الصين

يذكر أن تاكايتشي أدلت بتصريحات مفاجئة في شهر نوفمبر الماضي، قالت فيها إن اليابان يمكن أن ترد على أي عمل عسكري صيني ضد تايوان إذا هدد أمن اليابان أيضاً.

وأوضحت بلومبرج في تقرير لها أن التصريحات تاكايتشي، خرجت عن النص الرسمي وزلّة سياسية، حيث أظهر النص، الذي أعدته الحكومة لتاكايشي قبل مثولها أمام البرلمان، أن الرد المخُطط له على أي أسئلة تتعلق بتايوان، هو الامتناع عن إبداء تعليقات على أي "سيناريوهات افتراضية"، مثل احتمال وقوع أزمة في الجزيرة، بحسب الوثائق حصلت عليها النائبة المعارضة، كيومي تسوجيموتو.

ولفتت الوكالة إلى أن عادة ما توضع إجابات جاهزة لأعضاء الحكومة اليابانية قبل مثولهم أمام البرلمان، أو خلال المؤتمرات الصحفية، لكن التضارب بين الرد الرسمي المعد مسبقاً، وتصريحات تاكايتشي الفعلية يشير إلى أنها "خرجت عن النَص الرسمي" لسياسة الحكومة.

وأشارت إلى أن الصين طالبت سحب هذه التصريحات، غير أن تاكايتشي رفضت ذلك، مؤكدة أن موقف الحكومة اليابانية تجاه قضية تايوان لم يتغير.