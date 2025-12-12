تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا السبت 13 ديسمبر 2025، والتي تشهد أجواء معتدلة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، نهارا، باردة ليلا.

حالة الطقس غدا السبت

وعن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس غدا السبت، نوهت الأرصاد، في بيان، بأنها تشهد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.2 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر؛ خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر الى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة غدا

فيما يلي بيان بتوقعات درجات الحرارة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة/ العظمى/ الصغرى

القاهرة 21 14

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 20 12

بنها 20 13

دمنهور 20 12

وادي النطرون 20 13

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 22 12

السويس 21 11

العريش 20 14

رفح 19 13

رأس سدر 21 11

نخل 20 05

كاترين 13 01

الطور 23 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 21 12

العلمين 20 11

مطروح 19 12

السلوم 19 10

سيوة 20 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 23 13

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 22 08

سوهاج 22 10

قنا 22 09

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادى الجديد 22 07

أبو سمبل 23 13