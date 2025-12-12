قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورة للفنانة عبلة كامل داخل المستشفى تثير الجدل .. ما قصتها؟
لحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاص
مسئوليات بلا امتيازات.. علي ناصر محمد: لم أكن سعيدًا بتولّي برئاسة اليمن الديمقراطية
المدير الفني يعلن تشكيل الجزائر أمام الإمارات في كأس العرب
الرئيس السيسي: ندعم وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه ونساند جهود إنهاء الحرب
مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه .. تفاصيل مداهمة الشرطة لبؤر إجرامية بالفيوم
إريتريا تنسحب من إيجاد.. والمنظمة تطالب أسمرة بإعادة النظر في القرار
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
حصدت المركز الأول عالمياً.. رقية رفعت: أراجع القرآن الكريم كاملاً كل يومين خلال المُسابقات
بطاقة ترامب الذهبية تفتح أبواب أمريكا للأثرياء والكفاءات.. كيف تحصل عليها ؟
الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"
حسام الفقي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا السبت 13 ديسمبر 2025، والتي تشهد أجواء معتدلة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، نهارا، باردة ليلا.

حالة الطقس غدا السبت
وعن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس غدا السبت، نوهت الأرصاد، في بيان، بأنها تشهد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.2 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر؛ خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر الى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة غدا
فيما يلي بيان بتوقعات درجات الحرارة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة/ العظمى/ الصغرى

القاهرة 21 14
العاصمة الإدارية 21 12
6 أكتوبر 20 12
بنها 20 13
دمنهور 20 12
وادي النطرون 20 13
كفر الشيخ 21 12
المنصورة 20 13
الزقازيق 21 13
شبين الكوم 20 13
طنطا 20 13
دمياط 20 14
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 22 12
السويس 21 11
العريش 20 14
رفح 19 13
رأس سدر 21 11
نخل 20 05
كاترين 13 01
الطور 23 13
طابا 19 12
شرم الشيخ 24 17
الإسكندرية 21 12
العلمين 20 11
مطروح 19 12
السلوم 19 10
سيوة 20 09
رأس غارب 22 13
الغردقة 23 13
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 15
شلاتين 26 17
حلايب 24 20
أبو رماد 27 19
رأس حدربة 24 20
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 21 09
أسيوط 22 08
سوهاج 22 10
قنا 22 09
الأقصر 23 10
أسوان 24 11
الوادى الجديد 22 07
أبو سمبل 23 13

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا

