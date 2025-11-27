مصدر ياباني: ترامب وتاكايتشي يبحثان جهود تهدئة الخلاف الأخير مع الصين

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، خلال اتصال هاتفي، سبل التعاون لتهدئة التوترات الأخيرة التي نشبت بين طوكيو وبكين على خلفية تصريحات أدلت بها تاكايتشي حول تايوان.



وذكر مصدر مطلع في الحكومة اليابانية صباح اليوم /الخميس/ أن الاتصال الهاتفي بين الزعيمين جاء على خلفية تصاعد غضب الصين حيال تصريحات أدلت بها تاكايتشي مؤخرًا في البرلمان الياباني وألمحت فيها إلى أن أي هجوم صيني على جزيرة تايوان قد يؤدي إلى رد فعل تشارك فيه قوات الدفاع اليابانية ، الأمر الذي استهجنته بكين بشدة وأكدت بأنه تدخلًا في شئونها الداخلية.