إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه .. تفاصيل مداهمة الشرطة لبؤر إجرامية بالفيوم

المخدرات
المخدرات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الفيوم.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة – سبق الحكم عليه بالسجن فى جنايتى "مخدرات ، سلاح نارى" ) بنطاق محافظة "الفيوم" وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، شابو" - 165 ألف قرص مخدر – 63 قطعة سلاح نارى " 40 بندقية آلية ، 6 بنادق خرطوش ، 12 فرد خرطوش ، 4 طبنجات ، رشاش" – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (99) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .
 



 

الأجهزة الأمنية المواد المخدرة الأسلحة النارية عنصر جنائى

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

متهم

اتهام طالب بالإعدادية بخدش براءة زميلته في مدرسة بمدينة نصر

برد الاطفال - ارشيفية

ممنوع استخدامها نهائياً .. سحب تشغيلة لنقط أطفال لعلاج نزلات البرد

مرموش

موعد انضمام عمر مرموش لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم أفريقيا

منتخب نيجيريا

إعلان قائمة نيجيريا المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025

أفشة

رسالة اعتذار من أفشة لــ الجماهير.. اعرف السبب

بالصور

جامعة الزقازيق تطلق أول شبكة للغاز الطبيعي | تفاصيل مهمة

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ماذا يحدث لجسمك عند إهمال غسل الأسنان يوميا؟.. مخاطر صادمة

أضرار صحية لإهمال غسل الأسنان
أضرار صحية لإهمال غسل الأسنان
أضرار صحية لإهمال غسل الأسنان

أمراض خطيرة يخبئها الكرش .. تهدد حياتك

أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)
أمراض تسببها دهون البطن (الكرش)

شئون البيئة بالشرقية يضبط 7 منشآت مخالفة وينفذ 9 ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

مصنع
مصنع
مصنع

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

