أول تعليق من سلوت بشأن إمكانية مشاركة صلاح مع ليفربول أمام برايتون
متحدث الخارجية لـ فوربس: السياسة الخارجية المصرية تستند لمعايير أخلاقية وقانونية
رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
رياضة

رسالة اعتذار من أفشة لــ الجماهير.. اعرف السبب

أفشة
أفشة
ميرنا محمود

وجه نجم الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة  رسالة اعتذار  للجماهير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و كتب أفشة :قبل أي كلام ينقال لازم يكون أوله جملة واحدة بس آسف جدا جدا ،، مهما حصل ومهما اتقال اسم مصر كبير وكان في أفضل من كده أنا عن نفسي باعتذر وحزين جدا ومش بهرب من أي مسئوليه.

وتابع : اللعب باسم منتخب مصر مينفعش فيه الأداء اللي حصل ومفيش تبرير ولا كلام أكثر من كلمة آسف جدا كان لازم أفضل من كده .. حقكم بصراحة ،، آسف مرة واحدة مش كفاية آسف مليون مرة .

في نفس السياق تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية يوم 21 ديسمبر الجاري نحو المغرب، لمتابعة منتخب مصر خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستمر حتى 18 يناير 2026.

وتأمل الجماهير المصرية في عودة الفراعنة لمنصة التتويج، الغائبين عنها منذ نسخة أنجولا 2010، والتي حقق فيها المنتخب المصري اللقب للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخ البطولة.

مجموعة مصر في البطولة

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: زيمبابوي، جنوب أفريقيا، وأنجولا.

وسيلعب الفراعنة مبارياته في البطولة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الرابعة على التوالي، بعد زيادة العدد من 16 فريقًا بداية من نسخة 2019.

افشة منتخب مصر لاعبي منتخب مصر اداء افشة

