يستعد منتخب مصر للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب التي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، بجانب زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا بالمغرب

22 ديسمبر: مصر ضد زيمبابوي 11 مساء.

26 ديسمبر: مصر ضد جنوب أفريقيا 6 مساءً.

29 ديسمبر: مصر ضد أنجولا 7 مساءً.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، قائمة المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر

وجاءت القائمة كالتالي :

محمد الشناوي،أحمد الشناوي،مصطفي شوبير،محمد صبحـي،محمد هاني،أحمد عيــد،رامي ربيعة،خالد صبحي،ياسر إبراهيم،محمد إسماعيل،حسام عبد المجيد،محمد حمدي،أحمد فتوح،مروان عطيـة،حمدي فتحي،مهند لاشيـن،محمود صابر،محمد شحاته،إمام عاشور،أحمد سيد زيزو،محمود تريزيجيه،إبراهيم عادل،مصطفي فتحي،عمر مرموش،محمد صلاح،مصطفي محمد،صلاح محسن،أسامة فيصل.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عبد المنعم لعدم الجاهزية.