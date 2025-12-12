قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مليون جنيه شهريا.. أزمة جديدة تواجه الزمالك
المراقبة الجوية في مرمى الاتهام.. "أجواء أوروبا الموحدة" تفشل في مواجهة تأخيرات الطيران 2025
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. آخر تحديث
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
العاصفة القاتـ لة تودي بحياة 7 فلسطينيين وتكشف هشاشة مأوى النازحين في غزة ​
هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 12-12-2025
الأمم المتحدة: 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان في الضفة الغربية
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر
تحذير الأرصاد: أمطار متوقعة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى
الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر
رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا بالمغرب

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب التي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل 

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية عن  وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، بجانب زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا بالمغرب

22 ديسمبر: مصر ضد زيمبابوي 11 مساء.

26 ديسمبر: مصر ضد جنوب أفريقيا 6 مساءً.

29 ديسمبر: مصر ضد أنجولا 7 مساءً.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، قائمة المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر

 وجاءت القائمة كالتالي :

محمد الشناوي،أحمد الشناوي،مصطفي شوبير،محمد صبحـي،محمد هاني،أحمد عيــد،رامي ربيعة،خالد صبحي،ياسر إبراهيم،محمد إسماعيل،حسام عبد المجيد،محمد حمدي،أحمد فتوح،مروان عطيـة،حمدي فتحي،مهند لاشيـن،محمود صابر،محمد شحاته،إمام عاشور،أحمد سيد زيزو،محمود تريزيجيه،إبراهيم عادل،مصطفي فتحي،عمر مرموش،محمد صلاح،مصطفي محمد،صلاح محسن،أسامة فيصل.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عبد المنعم لعدم الجاهزية.

منتخب مصر كاس الامم الافريقية المغرب

