تجديد الثقة في أمل يوسف عميدًا لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة أمل يوسف عميدًا لكلية العلاج الطبيعي للمرة الثانية علي التوالي.



وهنأ رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة أمل يوسف على ثقة القيادة السياسية، مشيدًا بمسيرتها الأكاديمية والمهنية وخبراتها في مجال العلاج الطبيعي، موجهًا بضرورة العمل بروح الفريق، والسعي إلى تطوير الكلية والنهوض بها على المستويات التعليمية والإدارية والبحثية، في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، وبما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي في مارس 2023.



وشدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، على أهمية الارتقاء بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد برامج علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات مرموقة ذات تصنيف دولي متقدم، والعمل وفقًا لأفضل المعايير الأكاديمية العالمية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم التميز والإبداع لدى الطلاب، إلى جانب تعزيز مساهمة الكلية في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.



وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة تواكب تطلعات الجامعة، وتُسهم في تحقيق جودة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.



ومن جانبها، أعربت الدكتورة أمل يوسف، عن اعتزازها بثقة القيادة السياسية وقيادة الجامعة، مؤكدًة التزامها الكامل بتنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهاتها، والعمل بروح الفريق والقيادة المؤسسية مع منتسبي الكلية، لتحقيق أهداف الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية.