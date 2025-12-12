قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مساحات تصل إلى 130مترا .. كيفية التقديم على وحدات مشروع ظلال 2025 كاملة التشطيب

منار عبد العظيم

مع استمرار الدولة في خططها للتوسع العمراني وتوفير مساكن لائقة للمواطنين، تعود وزارة الإسكان هذا العام بطرح جديد يعد الأكبر في 2025، من خلال مشروع ظلال 2025 الذي يوفر آلاف الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري وبمساحات متنوعة.

يأتي هذا الطرح ليسد جزءًا كبيرًا من الطلب المتزايد على السكن داخل المدن الجديدة، مع اعتماد منظومة إلكترونية شاملة للحجز والتقديم تسهّل الإجراءات على جميع المتقدمين.

 مواعيد الحجز الإلكتروني

حددت وزارة الإسكان فترة الحجز الإلكتروني من 16 نوفمبر 2025 وحتى 15 ديسمبر 2025، وهي مدة كافية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاختيار الوحدة المناسبة ومراجعة تفاصيل المشروع عبر المنصة الرقمية.
خدمات المنصة تشمل:

تحديد الوحدة والمساحة والموقع.

سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

متابعة الطلب حتى التخصيص.

يتضمن المشروع طرح 9412 وحدة سكنية موزعة على عدة مدن كبرى، أبرزها:

العبور

العاشر من رمضان

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

الشيخ زايد

كما حددت الوزارة قيمة مقدم جدية الحجز عند 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى طرح وحدات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

خطوات التقديم عبر منصة "مصر العقارية"

للتسجيل وحجز وحدة ضمن مشروع ظلال 2025، يجب اتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب جديد على المنصة.

ملء البيانات الشخصية المطلوبة.

تحميل كراسة شروط المشروع.

اختيار الوحدة المناسبة بناءً على المساحة والمدينة.

دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

متابعة الموقف التنفيذي للطلب حتى إعلان التخصيص.

تحميل كراسة الشروط يتم من خلال:

تسجيل الدخول للمنصة.

إنشاء حساب أو استكمال البيانات.

تحميل ملف كراسة الشروط مباشرة.

اختيار الوحدة ثم سداد المقدم.

 الشروط الأساسية للتقديم

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الضوابط لضمان العدالة بين المتقدمين، أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل العمر عن 21 عامًا.

يحق للأعزب التقديم لوحدة أو وحدتين فقط.

لا يجوز للزوجين التقدم على وحدتين في نفس المشروع.

الالتزام بتفاصيل كراسة الشروط قبل الحجز.

أضخم طرح سكني لعام 2025

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن العام 2025 يشهد طرحًا ضخمًا يشمل 25,012 وحدة سكنية موزعة على 15 مدينة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير 400 ألف وحدة سكنية خلال العام نفسه.
ويأتي هذا الطرح ليغطي مناطق:

الساحل الشمالي

القاهرة الكبرى

الجيزة

محافظات الصعيد

مع تنوع في المساحات والفئات السعرية.

أنواع الوحدات المتاحة للحجز

وحدات مبادرة "سكن لكل المصريين" بمساحات من 90 – 130 مترًا.

وحدات "سكن مصر" و"جنة" بمساحات تصل إلى 180 مترًا.

وحدات كاملة التشطيب ومجهزة للسكن فورًا.

أبرز مميزات مشروع ظلال 2025

جاهزية الوحدات للتسليم والسكن.

مساحات متعددة تلائم مختلف الاحتياجات.

نظام حجز إلكتروني كامل دون أوراق أو لجان.

مواقع مميزة داخل أهم المدن الجديدة.

مقدم حجز يحدد الجدية ويضمن التوزيع العادل.

