قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهيئة العربية للتصنيع تعقد شراكة استراتيجية مع شركة “ورك شوب تكنولوجي” الصينية
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025

شقق مشروع ظلال 2025
شقق مشروع ظلال 2025
منار عبد العظيم

تسعى الدولة المصرية دائمًا لتوفير سكن ملائم لجميع شرائح المواطنين، ومع تزايد الطلب على الوحدات في المدن الجديدة.

يأتي مشروع ظلال 2025 كأكبر طرح سكني لهذا العام، حيث يضم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة، مع نظام حجز إلكتروني متكامل يتيح للمواطنين الحصول على وحداتهم بسهولة دون الحاجة للتنقل بين المكاتب الحكومية.

مواعيد الحجز الإلكتروني وخدمات المنصة

وأعلنت وزارة الإسكان أن الحجز الرسمي للوحدات بدأ يوم 16 نوفمبر 2025 ويستمر حتى 15 ديسمبر 2025.


وتتيح المنصة للمواطنين إمكانية:

اختيار الوحدة المناسبة حسب المساحة والموقع.

دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا لضمان التزام المتقدم.

متابعة حالة الطلب لحين صدور قرار التخصيص النهائي.

توزيع الوحدات ومواقع المشروع

يشمل الطرح 9,412 وحدة سكنية موزعة على عدة مدن رئيسية، أبرزها:

العبور

العاشر من رمضان

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

الشيخ زايد

وتم تحديد مقدم جدية الحجز بـ 250 ألف جنيه لضمان التزام المتقدمين، ويشمل الطرح وحدات ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" لتوسيع نطاق المستفيدين.

خطوات الحجز عبر منصة "مصر العقارية"

وللتقديم على الوحدات، يجب اتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب جديد على المنصة الإلكترونية.

إدخال البيانات الشخصية بدقة.

تحميل كراسة شروط مشروع ظلال 2025 PDF.

اختيار الوحدة حسب المدينة والمساحة المطلوبة.

سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

متابعة حالة الطلب حتى إعلان نتائج التخصيص.

الشروط العامة للحجز

حددت وزارة الإسكان بعض الضوابط لضمان العدالة في التوزيع:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

الحد الأدنى للعمر 21 عامًا.

يمكن للأعزب حجز وحدة أو وحدتين فقط.

لا يجوز للزوج والزوجة حجز وحدتين ضمن المشروع نفسه.

ضرورة الاطلاع الكامل على كراسة الشروط قبل التقديم.

الطرح الأكبر لعام 2025

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت توفير 400 ألف وحدة سكنية خلال عام 2025.

يشمل الطرح الجديد 25,012 وحدة موزعة على 15 مدينة، تشمل مدن الساحل الشمالي، محافظات الصعيد، القاهرة الكبرى، والجيزة، مع تفاصيل المساحات والأسعار المرفقة في كراسة الشروط.

أنواع الوحدات المطروحة

وحدات "سكن لكل المصريين" بمساحات من 90 إلى 130 مترًا.

وحدات "سكن مصر" و"جنة مصر" بمساحات تصل إلى 180 مترًا.

وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري.

أهم مميزات مشروع ظلال 2025

وحدات جاهزة للسكن بالكامل.

مساحات متنوعة تناسب جميع الفئات.

مقدمات أعلى مقارنة بمشروعات الإسكان المدعوم.

نظام حجز إلكتروني متكامل 100%.

مواقع مميزة داخل المدن الجديدة، مع قرب من الخدمات والمرافق.

مشروع ظلال 2025 وزارة الإسكان سكن لكل المصريين سكن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

ترشيحاتنا

المتهمون

بيدفعوا رشاوى.. القبض على 4 من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

القبض على شخص يوجه الناخبين لانتخاب مرشحين بالبحيرة

المتهمون

بيوزعوا كروت دعائية.. القبض على 5 من أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة

بالصور

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد