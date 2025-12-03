أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025

تسعى الدولة المصرية دائمًا لتوفير سكن ملائم لجميع شرائح المواطنين، ومع تزايد الطلب على الوحدات في المدن الجديدة.

يأتي مشروع ظلال 2025 كأكبر طرح سكني لهذا العام، حيث يضم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة، مع نظام حجز إلكتروني متكامل يتيح للمواطنين الحصول على وحداتهم بسهولة دون الحاجة للتنقل بين المكاتب الحكومية.

مواعيد الحجز الإلكتروني وخدمات المنصة

وأعلنت وزارة الإسكان أن الحجز الرسمي للوحدات بدأ يوم 16 نوفمبر 2025 ويستمر حتى 15 ديسمبر 2025.



وتتيح المنصة للمواطنين إمكانية:

اختيار الوحدة المناسبة حسب المساحة والموقع.

دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا لضمان التزام المتقدم.

متابعة حالة الطلب لحين صدور قرار التخصيص النهائي.

توزيع الوحدات ومواقع المشروع

يشمل الطرح 9,412 وحدة سكنية موزعة على عدة مدن رئيسية، أبرزها:

العبور

العاشر من رمضان

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

الشيخ زايد

وتم تحديد مقدم جدية الحجز بـ 250 ألف جنيه لضمان التزام المتقدمين، ويشمل الطرح وحدات ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" لتوسيع نطاق المستفيدين.

خطوات الحجز عبر منصة "مصر العقارية"

وللتقديم على الوحدات، يجب اتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب جديد على المنصة الإلكترونية.

إدخال البيانات الشخصية بدقة.

تحميل كراسة شروط مشروع ظلال 2025 PDF.

اختيار الوحدة حسب المدينة والمساحة المطلوبة.

سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

متابعة حالة الطلب حتى إعلان نتائج التخصيص.

الشروط العامة للحجز

حددت وزارة الإسكان بعض الضوابط لضمان العدالة في التوزيع:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

الحد الأدنى للعمر 21 عامًا.

يمكن للأعزب حجز وحدة أو وحدتين فقط.

لا يجوز للزوج والزوجة حجز وحدتين ضمن المشروع نفسه.

ضرورة الاطلاع الكامل على كراسة الشروط قبل التقديم.

الطرح الأكبر لعام 2025

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت توفير 400 ألف وحدة سكنية خلال عام 2025.

يشمل الطرح الجديد 25,012 وحدة موزعة على 15 مدينة، تشمل مدن الساحل الشمالي، محافظات الصعيد، القاهرة الكبرى، والجيزة، مع تفاصيل المساحات والأسعار المرفقة في كراسة الشروط.

أنواع الوحدات المطروحة

وحدات "سكن لكل المصريين" بمساحات من 90 إلى 130 مترًا.

وحدات "سكن مصر" و"جنة مصر" بمساحات تصل إلى 180 مترًا.

وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري.

أهم مميزات مشروع ظلال 2025

وحدات جاهزة للسكن بالكامل.

مساحات متنوعة تناسب جميع الفئات.

مقدمات أعلى مقارنة بمشروعات الإسكان المدعوم.

نظام حجز إلكتروني متكامل 100%.

مواقع مميزة داخل المدن الجديدة، مع قرب من الخدمات والمرافق.