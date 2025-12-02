قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مساحات تصل لـ180متر..كيفية الحصول على شقق الإسكان 2025

شقق الإسكان
شقق الإسكان
منار عبد العظيم

في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير السكن المناسب للأسر المصرية بمختلف شرائحها، أعلنت وزارة الإسكان عن أكبر طرح سكني لعام 2025، متضمّنًا 25 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن عدة مشروعات كبرى، يأتي على رأسها مشروع ظلال 2025 الذي جذب اهتمام المواطنين منذ فتح الحجز الإلكتروني لأول مرة عبر منصة «مصر العقارية».

 وهذا الطرح الجديد يعكس التوجه نحو تعزيز المعروض السكني وتيسير الإجراءات الرقمية للمواطنين، بما يسهل حجز الوحدة ومتابعة الطلب حتى التخصيص النهائي.

الحجز الإلكتروني وخطوات التسجيل

بدأ الحجز الرسمي للوحدات ضمن مشروع ظلال 2025 في 16 نوفمبر 2025، ويستمر حتى 15 ديسمبر 2025، ما يوفر فترة مناسبة لاختيار الوحدات واستعراض كراسة الشروط PDF.

وتتيح المنصة الإلكترونية للمواطنين مجموعة من الخدمات المهمة:

اختيار الوحدة والمساحة الأنسب لكل أسرة.

سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

متابعة حالة الطلب حتى صدور قرار التخصيص النهائي.

توزيع الوحدات ومواقع المشروع

يشمل الطرح 9412 وحدة سكنية موزعة على عدة مدن رئيسية، أبرزها:

العبور

العاشر من رمضان

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

الشيخ زايد

تم تحديد مقدم جدية الحجز بـ 250 ألف جنيه لضمان الجدية وتنظيم عملية التخصيص، كما يتضمن الطرح وحدات من مبادرة "سكن لكل المصريين" لتوسيع نطاق المستفيدين.

خطوات الحجز عبر منصة "مصر العقارية"

للتقديم على الوحدات يجب اتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب جديد على المنصة.

إدخال البيانات الشخصية الأساسية.

تحميل كراسة شروط مشروع ظلال 2025 PDF.

اختيار الوحدة حسب المدينة والمساحة.

سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

متابعة حالة الطلب لحين إعلان نتائج التخصيص.

تحميل كراسة الشروط PDF

لتنزيل كراسة الشروط بشكل صحيح:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية «مصر العقارية».

إنشاء حساب مستخدم جديد وتسجيل البيانات المطلوبة.

تحميل كراسة الشروط PDF المرفقة بالمشروع.

اختيار الوحدة المناسبة ودفع مقدم الحجز.

متابعة الطلب حتى الموافقة النهائية.

الشروط العامة للحجز

أوضحت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط لضمان عدالة الحجز:

المتقدم مصري الجنسية.

الحد الأدنى للسن 21 عامًا.

يحق للأعزب حجز وحدة أو وحدتين فقط.

لا يسمح للزوج والزوجة بحجز وحدتين ضمن المشروع نفسه.

ضرورة الاطلاع الكامل على كراسة الشروط قبل التقديم.

الطرح الأكبر لعام 2025

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت توفير 400 ألف وحدة سكنية خلال عام 2025.
وأشار إلى أن الطرح الجديد يضم 25,012 وحدة في 15 مدينة، تشمل مدن الساحل الشمالي، محافظات الصعيد، القاهرة الكبرى، والجيزة، مع تفاصيل المساحات والأسعار كاملة داخل كراسة الشروط.

أنواع الوحدات المطروحة

وحدات سكن لكل المصريين بمساحات من 90 إلى 130 مترًا.

وحدات سكن مصر وجنة مصر بمساحات تصل إلى 180 مترًا.

وحدات كاملة التشطيب ومجهزة للسكن الفوري.

أهم مميزات المشروع

وحدات جاهزة للسكن بالكامل.

مساحات متنوعة تلائم جميع الفئات.

مقدمات أعلى مقارنة بمشروعات الإسكان المدعوم.

نظام حجز إلكتروني متكامل 100%.

مواقع مميزة داخل المدن الجديدة، مع قرب من الخدمات والمرافق.

