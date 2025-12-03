قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة منتخب مصر والكويت .. إعلامي يُشيد بحلمي طولان.. و3 أخطاء قلبت المباراة|فيديو
نام في مؤتمر صحفي.. البيت الأبيض يكشف الأسرار: ترامب يعمل 12 ساعة يوميًا أكثر من المواطن الأمريكي
«بهجة أيامنا وشمس حياتنا».. عمرو سلامة يُوجّه رسالة لوالدته في عيد ميلادها
نتيجة منتخب مصر والكويت .. إعلامي: موقف «شريف» مع حلمي طولان يُهدّد مكانه في التشكيل المقبل|فيديو
هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة
مصطفى الفقي: تصنيع السلاح هو الضمان الحقيقي لأمن الدول.. و«اللي معاه سلاح يبقى»|فيديو
رئيس هيئة السكة الحديد يبحث التعاون مع اليابان لتوطين الصناعة وتحديث المنظومة في مصر |صور
ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء
أبرز جهود وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية خلال شهر نوفمبر
أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء
نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية
أخبار العالم

نام في مؤتمر صحفي.. البيت الأبيض يكشف الأسرار: ترامب يعمل 12 ساعة يوميًا أكثر من المواطن الأمريكي

ترامب
ترامب
ناصر السيد

نشر البيت الأبيض "سجلات المكتب البيضاوي" التي يُقال إنها تُظهر أن الرئيس دونالد ترامب حافظ على جدول أعمال مزدحم في الأسابيع الأخيرة، حيث يعمل لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميًا، وذلك في إطار جهوده لدحض مزاعم تباطؤه مع التقدم في السن.

جدول أعمال ترامب

تغطي السجلات التي لم يُكشف عنها سابقًا - والتي تمت مشاركتها حصريًا مع صحيفة نيويورك بوست - الفترة من 12 إلى 25 نوفمبر ، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع. 

ويُقال إنها تُفصّل عشرات الاجتماعات والمكالمات الهاتفية ووجبات العشاء في وقت متأخر من الليل، مما يُوفر نظرة أشمل على جدول أعمال ترامب مما هو متاح للجمهور.

أفادت صحيفة نيويورك بوست أن السجلات، التي لا تشمل المكالمات غير المرغوب فيها ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي في الصباح الباكر، تُشير إلى أن الرئيس الجمهوري "يعمل لساعات أطول من متوسط ​​ساعات عمل المواطن الأمريكي".

ويهدف نشر هذه السجلات إلى دحض تقرير حديث لصحيفة نيويورك تايمز خلص إلى أن ترامب يُظهر "علامات إرهاق" بناءً على جدول أعماله العام.

وجدت قصة نيويورك تايمز، المنشورة في 25 نوفمبر أن جدول أعمال ترامب العام أقصر مما كان عليه خلال فترة ولايته الأولى - حيث تبدأ الاجتماعات في وقت متأخر من اليوم - وأنه قام برحلات داخلية أقل.

ترامب ينام في مؤتمر صحفي

وأفادت الصحيفة: "خلال فعالية في المكتب البيضاوي بدأت حوالي ظهر يوم 6 نوفمبر ، جلس ترامب خلف مكتبه لمدة 20 دقيقة تقريبًا بينما كان المسؤولون التنفيذيون الواقفون حوله يتحدثون عن أدوية إنقاص الوزن. في لحظة ما، تدلت جفون ترامب حتى كادت عيناه أن تغلقا، وبدا وكأنه ينام ويغيب لعدة ثوانٍ".

وعقب نشر القصة، استشاط ترامب غضبًا، واصفًا مراسلة نيويورك تايمز كاتي روجرز بأنها "قبيحة، من الداخل والخارج".

يُعد ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، ثاني أكبر رئيس سنًا على الإطلاق، بعد الرئيس السابق جو بايدن، الذي انسحب من سباق 2024 وسط مخاوف واسعة النطاق بشأن صحته العقلية والجسدية.

سعى ترامب مرارًا إلى مقارنة نفسه ببايدن، واصفًا إياه بغير الكفؤ عقليًا، بينما يُصوّر نفسه مفعمًا بالطاقة ولكن منذ عودته إلى منصبه في يناير، واجهت صحة ترامب تدقيقًا دقيقًا في مناسبات متعددة، بما في ذلك في سبتمبر، عندما ثارت التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد غيابه عن الفعاليات الرسمية لأيام.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تشير السجلات إلى أن الرئيس عمل "ما يقارب 50 ساعة أسبوعيًا" في أواخر نوفمبر، في إطار سعيه لإصلاح سياسات الهجرة والتجارة في البلاد، ومحاولته إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

نشاط ترامب في البيت الأبيض

وفي 12 نوفمبر - وهو اليوم الذي صوّت فيه الكونجرس على إنهاء الإغلاق الحكومي - أفادت التقارير أن الرئيس شارك في 32 مكالمة واجتماعًا مع مساعدين ورجال أعمال ومشرعين.

صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، للصحيفة: "الحقيقة هي أن الرئيس ترامب لا يتوقف عن العمل، وجدول أعماله الخاص، ومنشوراته على منصة "تروث سوشيال"، وتفاعله المتواصل مع كل قضية، دليل على ذلك".

وأضافت سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض: "لا أستطيع أن أتخيل شخصًا يتمتع بتفانٍ وتركيزٍ وأخلاقيات عملٍ أكبر من دونالد ترامب على الأقل في حياتي ومسيرتي المهنية، لم أرَ شيئًا كهذا، ويبدو أنه يتسارع مع مرور الوقت".

البيت الأبيض ترامب المواطن الأمريكي جدول أعمال ترامب سجلات المكتب البيضاوي بايدن

