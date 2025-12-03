أبرز جهود وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية خلال شهر نوفمبر

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر نوفمبر 2025، في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان إلى دعم الوزارة للأنشطة السكانية والتنموية لـ 95 مبادرة مقترحة من وحدات السكان في 27 محافظة والوحدة المركزية بالوزارة إيمانا منها بأهمية تنفيذ تلك المبادرات لبناء الإنسان المصري ودعم قدراته ورفع وعيه لتجنب السلوكيات الخاطئة التي تعوق التحسن في مؤشر التنمية البشرية والخصائص السكانية ذات العلاقة بالنمو السكاني ومنها الصحة والتعليم والعمل وغيرها.

إجمالي إنجازات شهر نوفمبر

كما أوضح التقرير أن إجمالي إنجازات شهر نوفمبر تمثلت في تسجيل 2238 نشاطاً في 25 محافظة استفاد منها 214639 مستفيد من أفراد الأسر بجميع الفئات العمرية منهم 123138 مواطن بالوجه القبلي، و82064 بالوجه البحري، و4560 بالمحافظات الحضرية، و4877 بمحافظات الحدود.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الأنشطة والفاعليات التي نظمتها وحدات السكان بالمحافظات استهدفت تحسين مؤشرات الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة وخفض معدلات المواليد و معدلات الإنجاب الكلي والرغبة في مزيد من الأطفال وخفض الإنجاب المبكر في محور ضمان الحقوق الإنجابية وزيادة عدد سنوات الالتحاق بالتعليم وخفض نسب التسرب من التعليم والأمية في محور التعليم والتعلم ، وتحسين مساهمة المرأة في سوق العمل وخفض نسب البطالة ورفع الوعي بأهمية وقيمة العمل وأهمية التعليم في محور الاستثمار في الثروة البشرية ، ورفع مساهمة المرأة في سوق العمل ورفع الوعي بتجنب السلوكيات الخاطئة والعادات والتقاليد ومنع العنف ضد المرأة ، وذلك من أجل التحسن في جودة الحياه للمواطن المصري.

كما أشار التقرير إلى أن الوحدة المركزية للسكان بالوزارة تابعت تنفيذ أنشطة لدعم البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية في المحور الخدمي ومحور التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي ومحور التحول الرقمي ، بالإضافة إلى متابعة دعم وبناء قدرات الشباب على ريادة الأعمال والشمول المالي وتفعيل بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير والتنمية في 87 مركز من مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ب 15 محافظة بالوجهين القبلي و البحري.

كما تضمن التقرير إلقاء رئيس وحدة السكان بالوزارة محاضرة عن " القضية السكانية ودور وزارة التنمية المحلية في حلها" بدعوة من عميد معهد أكتوبر العالي للاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم بالسادس من أكتوبر، بحضور عميد المعهد والأساتذة وما يقرب من 400 طالب وطالبة لرفع الوعي بالقضية السكانية في مصر ومنهجية العمل لحلها والتجارب الدولية والتجربة المصرية.

المشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

كما أشار التقرير كذلك إلى التحضير والمشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية حيث تم عقد 3 اجتماعات أون لاين مع فرق العمل بالمحافظات للمراجعة الفنية لعدد 14 عرض من المحافظات الذين قدموا لمسابقة أفضل عروض للمؤتمر عن مبادرات المحافظات ومؤشرات تحسين الأداء في كل محافظة، و شاركت رئيس وحدة السكان المركزية ووحدات السكان من 23 محافظة في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حرصاً من الوزارة على التعرف على جهود التنمية البشرية المختلفة لتحسين الخصائص السكانية وخفض معدلات النمو السكاني.

وحول خطة مبادرات وحدات السكان عن عامي 2026- 2027، تم عقد اجتماع مع فريق عمل المحافظات لمناقشة الملامح الأساسية لخطة عمل المبادرات ، كما قامت الوحدة المركزية بإعداد كتاب دوري للمحافظات بأهم ملامح الخطة والمبادرات القومية التي يمكن تعميمها على جميع المحافظات وهما مبادرتي تحدث معه والتي يتم العمل بها منذ عام 2023 لرفع وعي الشباب والرجال بأهمية تنظيم الأسرة ورعاية الأطفال وتعليمهم وقيمة العمل وكيفية اختيار شريك الحياة وخطور العنف ضد المرأة وأسلوب التربية الإيجابية ، كما استحدثت الوحدة المركزية مبادرة لتشجيع التطوع بين طلبة المدارس والجامعات تسمي " رواد العمل السكاني" وتوضيح آليات العمل للمحافظات .