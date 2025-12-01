قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التنمية المحلية: إزالة أعمال مخالفة في 5 مباني بالشرقية و 9 عقارات بالقاهرة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً اليوم حول جهود قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة بشأن التصدى لحالات التعدي والتعامل الحاسم مع المتغيرات المكانية غير القانونية بكافة المحافظات، في إطار  خططه المكثفة للمتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لضمان التطبيق الصارم للقانون.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، إلى أن القطاع يواصل المرور على المراكز والمدن والأحياء ومتابعة آليات التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية ، كما يضطلع القطاع بدور محوري في إدارة عمليات الرصد والتحليل الميداني، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة و الذي يتولى استقبال البلاغات ومتابعة إجراءات الإزالة عبر منظومة مراقبة متكاملة تضمن سرعة الاستجابة، بالتنسيق مع المحافظات والأحياء والمدن المعنية.

وأضاف التقرير أنه بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، نُفّذت حملة مكبرة لمواجهة البناء المخالف، وأسفرت عن: فك جمالون على مساحة 300 م² داخل سور قديم ببندر بلبيس وإزالة سور بالدبش الأبيض والطوب الأحمر بقرية السلام – الوحدة المحلية بغيتة، على مساحة 100 متر طولي وإزالة شدة خشبية بمنطقة بساتين الإسماعيلية – الوحدة المحلية بالزوامل، على مساحة 500 متر، وإزالة سور بالطوب الأحمر وأعمدة خرسانية بطول حوالي 1200 متر طولي بالمنطقة الصناعية أباظة – الزوامل وفك شدة خشبية (قواعد وسملات) بمساحة نحو 700 م² بالمنطقة الصناعية أباظة – الزوامل وإزالة سملات وقواعد خرسانية بمساحة حوالي 20 م² بناحية كفر القديم – كفر إبراهيم وردم جورة على مساحة 70 م² بعزبة رفلة – أنشاص وإزالة بناء بالدبش الابيض مساحة 80 م٢ ببنى عليم عزبة الخشاينة كفر ابراهيم .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة تلك المخالفات .

كما اشار التقرير إلى أنه بالتنسيق مع رئيس حي السلام أول بمحافظة القاهرة  ، واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لضبط منظومة البناء المخالف، وأسفرت عن إيقاف وإزالة أعمال مخالفة بعدد 9 عقارات بشارع الشهيبي المتفرع من شارع الـ 27 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، كافة القطاعات المعنية بالوزارة باستمرار المتابعة الفورية لحالات البناء المخالف بمختلف المحافظات وإزالة أي مخالفات في المهد  ، والتعامل الحازم مع أي تعديات أو مخالفات بنائية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على هيبة القانون وصون أملاك الدولة.

التنمية المحلية منال عوض ازالة المخالفات

