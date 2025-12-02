وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تشارك في حفل استقبال سفارة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد 54

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة دولة الإمارات العربية بجمهورية مصر العربية، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من السادة الوزراء علي رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزارء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور شريف فاروق وزير التموين ، وعدد من المحافظين والسفراء والإعلاميين وكبار الشخصيات.

ومن جانبها هنأت منال عوض، الشعب الإماراتي الشقيق وسفير دولة الإمارات وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالقاهرة وحكام وشيوخ الإمارات بمناسبة اليوم الوطني ، تلك المناسبة التي تُخلِّد ذكرى تأسيس اتحاد الإمارات بروحٍ الوحدة والتضامن.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بما حقَّقته دولة الإمارات من إنجازات حضارية وتنموية رائدة لشعبها، متمنية بكل الخير والازدهار للشعب الإماراتي الشقيق ، كما أشادت الدكتورة منال عوض بالمستوي المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.