هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

شهدت منطقة القاهرة الجديدة هبوطًا أرضيًا مفاجئًا في أحد شوارع التجمع الخامس، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان والمارة، وتعطّل مؤقت لحركة المرور في محيط الحادث. وأفاد شهود عيان بأن الهبوط وقع تحديدًا في منطقة النرجس 5، الأمر الذي دفع السلطات للتدخل العاجل لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأضرار.

أسباب الهبوط الأرضي… تسريب مياه مزدوج

كشفت المعاينات الأولية التي أجرتها فرق الطوارئ أن السبب وراء الهبوط يعود إلى تسريب مياه من خط مياه معالجة وآخر خاص بمياه الشرب. هذا التسريب أدى إلى تآكل التربة تحت السطح تدريجيًا، ما تسبب في انهيارها بشكل مفاجئ.

وأكدت الجهات الفنية أن أعمال الفحص لا تزال جارية للتأكد من عدم وجود تسريبات إضافية قد تُعيد تكرار المشكلة، إضافة إلى تقييم حالة خطوط المياه والصرف في المنطقة بشكل كامل.

قطع المياه عن المناطق المتأثرة وتدخل فوري

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عن قطع المياه بشكل مؤقت عن منطقة النرجس 5 وعدد من المناطق المجاورة، لإتاحة المجال لفرق الصيانة للبدء في أعمال الإصلاح والمعالجة. وأكد الجهاز أن إعادة ضخ المياه ستتم فور الانتهاء من إصلاح الخطوط المتضررة والتأكد من سلامتها تمامًا.

توفير سيارات مياه للمواطنين

حرصًا على تخفيف عبء انقطاع المياه عن الأهالي، هرعت سيارات مياه متنقلة إلى المنطقة لتأمين احتياجات السكان الأساسية من الشرب والطهي والنظافة خلال فترة الإصلاح. وقامت فرق ميدانية متخصصة بتنسيق توزيع المياه ومتابعة أعمال الردم وإزالة بقايا الهبوط، بينما يواصل المهندسون إشرافهم الميداني لضمان استئناف الحياة اليومية بأمان وسلاسة في أسرع وقت ممكن.

تُذكرنا واقعة الهبوط الأرضي بأمر بديهي لكنه مهم: البنية التحتية تحتاج إلى رعاية ومتابعة دائمة. التدخل السريع أنقذ الموقف من تفاقم أكبر، لكن الأهم الآن أن تتحول هذه الحادثة إلى فرصة لتعزيز برامج الصيانة والرقابة، وزيادة شفافية الجهات المعنية في التعامل مع شكاوى السكان. على المدى الطويل، هذا ما يضمن راحة المواطنين ويقلل من تكرار مثل هذه المفاجآت.