نتيجة منتخب مصر والكويت .. إعلامي: موقف «شريف» مع حلمي طولان يُهدّد مكانه في التشكيل المقبل|فيديو

علّق الإعلامي محمد طارق أضا على تعادل منتخب مصر أمام الكويت بهدف لمثله وفقدانه نقطتين في بداية مشواره ببطولة كأس العرب 2025 في قطر.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «منتخب مصر كان كويس، ولكن الكرة أهداف وإحنا معرفناش نسجل أهداف».

وأضاف: «كل التحية للجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، ومنتخب مصر عمل كل حاجة في الكرة وراح بفرص مهولة على مرمى منتخب الكويت. منتخب مصر كان متسيد الملعب طوال المباراة، و3 لقطات أضاعت منا الفوز».

وأوضح أضا: «اللاعبون عليهم أكثر من علامة استفهام في هذه المباراة، وليس من المنطقي أن حلمي طولان يبلغ محمد شريف كيف يضع الكرة في المرمى».

وأشار: «كان هناك إهدار للفرص برعونة وسهولة، ومحمد شريف غير موفق تمامًا وأهدر من 3 إلى 4 أهداف محققة، منها كرة داخل الـ6 ياردة أهدرها وكأنه يلعب مع منتخب الكويت».

وأضاف أضا أن كل التعامل مع الكرات الثابتة لدفاع منتخب مصر ضعيف جدًا، سواء من كرات ثابتة أو ضربات ركنية، مؤكدًا: «كل الكرات الثابتة علينا كانت خطيرة، والهدف الذي دخل مرمانا كان من كرة ثابتة».

وعلّق محمد أضا على اعتراض محمد شريف على حلمي طولان أثناء التبديل قائلاً: «هي دي كلمة شكر للراجل بعد ما وثق فيك رغم الانتقادات اللي بتواجهها، وممكن جدًا بسبب هذا الموقف أن يكون شريف خارج حسابات حلمي طولان في التشكيل الأساسي للمباراة المقبلة».