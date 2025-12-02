البحوث الإسلامية ينظم ندوة علمية حول الحفاظ على الآثار.. غدًا

ينظم مجمع البحوث الإسلامية، غدًا الأربعاء، ندوة علمية موسّعة بعنوان «الحفاظ على الآثار التاريخية في الإسلام»، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المجمع وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضمن جهود الأزهر الشريف في ترسيخ الوعي بأهمية حماية التراث الإسلامي وصيانته باعتباره جزءًا أصيلاً من الهوية الحضارية للأمة.

وتعقد الندوة بإشراف كلٍّ من: أ.د. محمد الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة أ.د. رمضان الصاوي نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، و أ.د. أماني هاشم عميد الكلية.

يدير الندوة الدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بالمجمع، كما يحاضر في الفعالية كلٌّ من: أ.د. محمد عبد الحفيظ أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر، أ.د. أيمن العشماوي مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.



وتركّز الندوة على بيان الأسس الشرعية للحفاظ على الآثار، وتوضيح مكانة الإرث التاريخي في الوعي الإسلامي، إضافة إلى مناقشة الجهود العلمية والمؤسسية المطلوبة لحماية المواقع التراثية من الاندثار أو التشويه، بما يعكس رؤية الأزهر في تعزيز الهوية الحضارية ودعم المبادرات الوطنية لحماية التراث.