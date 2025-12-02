صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

تستمر فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل جناح الشركة العربية العالمية للبصريات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تميز الجناح الخاص بالشركة بعرض العديد من الأجهزة المختلفة سواء كانت "كاميرات - أجهزة رؤية ليلية - أجهزة حرارية - أجهزة ليزر - أجهزة كهروبصرية - وأجهزة المراقبة"، وذلك لتلبية احتياجات القوات المسلحة، والمساهمة في عملية التنمية التي تشهدها مصر والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذ، كما يتم تصدير منتجات الشركة إلى الدول الصديقة والشقيقة.

نظام إدارة النيران للمركبات المدرعة

وعن المنتجات الذي تقدمها الشركة في معرض إيديكس 2025، فقد قدمت الشركة نظام إدارة النيران للمركبات المدرعة، و هو منظومة رقمية متكاملة تصميم و إنتاج مصري ١٠٠٪؜ مكون من أجهزة تنشين و مقدر مسافة بالليزر بالإضافة إلى مجموعة من المستشعرات، و يتم التحكم بالمنظومة من خلال برنامج تشغيل مصري غير قابل للتتبع أو الاختراق.

منظومة D98 و X29



كما عرضت الشركة منظومة D98 وهي منظومة تنشيط نهاري وليلي وليزر لقاذف RPG صقر ١٠٥ ، ويعمل لمدي حتي ١ كم مع المديات المختلفة، كما عرضت الشركة أيضا في الجناح الخاص بها منظومة X29 وهي منظومة الاشتباك عن بعد، تصميم وإنتاج مصري، مزودة برشاش نصف بوصة و صاروخ موجه بالليزر ٧٠مم يصل مداه إلى ٧ كم عالي الدقة، ويمكن التحكم و إطلاق النار عن بعد من داخل غرفة تحكم.

منظومة المراقبة X34

ومن ضمن المنتجات الجديدة التي قامت الشركة العربية العالمية للبصريات بعرضها في معرض إيديكس 2025، منظومة المراقبة طويلة المدي X34 وهي منظومة حراري و نهاري و مقدر مسافة بالليزر، وقادرة علي اكتشاف الأهداف حتي ٢٠ كم ، ويتم التحكم فيها عن بعد من خلال واجهة مستخدم.

جهاز الرؤية D99

كما عرضت الشركة جهاز رؤية حراري D99 يتم استخدامه لتحويل رؤية التليسكوب النهاري الي صورة حرارية، يعمل ليلا و نهارت دون الحاجة الي اعادة تنسيق السلاح مرة اخري، كذلك جهاز D15 وهو جهاز تنشين حراري لتطوير جهاز الرامي الرئيسي للمركبة (YPR) بمدي اشتباك حتي ٢ كم.

نظام جديد مضاد للطائرات المسيرة

كما كشفت الشركة العربية العالمية للبصريات عن منظومة جديدة مضادة للطائرات المسيرة والمروحيات و القوارب السريعة و غيرها وهو النظام Thales LMM (Martlet)، و هو من إنتاج الشركة العربية العالمية للبصريات بالشراكة مع شركة تاليس الفرنسية، بمدى يصل إلى أكثر من 6 كيلومتر و سرعة تصل إلى 1.5ماخ.

نظام جديد مضاد للطائرات المسيرة

الشركة العربية العالمية للبصريات

وتأسست الشركة العربية العالمية للبصريات في عام 1982، وبدأت في الإنتاج عام 1985، وتنتج الشركة الأنظمة البصرية التقليدية والكهروبصرية لأغراض التنشين والمراقبة وإدارة النيران لجميع الأسلحة الصغيرة والمدرعات والمدفعية والدفاع الجوي والبحرية والاستطلاع، وأجهزة الرؤية الليلية لكافة التطبيقات العسكرية والمدنية، والأنظمة المتكاملة للمراقبة، وأنظمة توليد الكهرباء، وأنظمة الإضاءة، وأنظمة الحاسبات الآلية والشبكات.

يذكر أن معرض إيديكس 2025 يضم عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.



