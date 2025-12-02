أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

اعتذر الفنان أحمد فهمى لطليقته الفنانة هنا الزاهد، بعد تصريحاته فى برنامج المقالب «رامز إيلون مصر»، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، بأن هنا الزاهد هى من طلبت الانفصال عنه.

قال أحمد فهمى خلال لقائه فى برنامج «Mirror» مع خالد فرج: «لو جرحتها أو أحرجتها بعتذر لها جدا بس مكنش القصد كده من الموضوع رامز سألنى سؤال مباشر وصريح وخطفنى أنا رديت بسرعة وبصراحة.. ومن قبل ما أروح أنا قولت له مش عايز أتكلم فى الموضوع، هو فاجئني».

وكان سأل رامز جلال، أحمد فهمى خلال الحقلة:«مين اللى طلب الطلاق أنت ولا الطرف الثاني» إشارة للفنانة هنا الزاهد، ورد قائلًا:«أنا والله العظيم اللى طلب الطلاق».