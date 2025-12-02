أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

تشارك الولايات المتحدة بجناج كبير في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025، حيث تشارك 23 شركة أمريكية رائدة في تكنولوجيا ومعدات الدفاع في المعرض الأهم في الشرق الأوسط، للمرة الرابعة على التوالي تأكيدا على أهمية معرض إيديكس.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل الجناح الأمريكي المشارك في معرض إيديكس 2025، حيث تشارك كبرى شركات التسليح والدفاع الأمريكية في المعرض، وقامت بعرض منتجاتها العسكرية، حيث كانت من ضمن الشركات العارضة هي شركة بوينج وشركة لوكهيد مارتن وشركة شيفيلد أيه أي، كما شاركت العديد من الشركات الأمريكية أيضا في المعرض والذي تنوعت ما بين أنظمة المهمات والوقاية وأنظمة مكافحة الإرهاب والردارات والاتصالات الفضائية والسيبرانية والأسلحة الخفيفية والمتوسط والمحمولة على الكتف.

شركة لوكهيد مارتن

وقامت شركة لوكهيد مارتن بعرض منتجاتها العسكرية الشهيرة في معرض إيديكس 2025 مثل:

الطائرة المقاتلة f16

طائرة النقل العسكري C130

والعديد من أنظمة التسليح الأخرى.



شركة بوينج

كما قامت شركة بيونج بعرض منتجاتها العسكرية الشهيرة في معرض إيديكس 2025 مثل:

الطائرة المقاتلة F-15EX وهي طائرة مُتعددة المهام وتمتاز بأدوات التحكم المبسطة في الطيران وسعة حمولة الأسلحة الكبيرة وسرعتها التي تفوق سرعة الصوت وأنظمة قمرة القيادة المتقدمة، مما يجعلها على أتم استعداد لمواجهة التهديدات المستقبلية بكل قوة، كما أنها مجهزة بأنظمة المهام المفتوحة لإجراء الترقيات التقنية السريعة والمريحة، مما يجعلها جاهزة لتولي مختلف المهام اليومو في المستقبل.

الطائرة الهليكوبتر الهجومية"أباتشي" وتعمل لدى مصر مصر.

الطائرةKC-46A Pegasus وهي طائرة التزود بالوقود الجوي متعددة المهام وتستطيع أن تقوم بتأدية مجموعة متكاملة من المهام.

كما قامت الشركة بعرض العديد من أنظمة التسليح الأخرى.

شركة شيليد AI

وعرضت شركة "شيلد إيه آي" وهي شركة أمريكية لتكنولوجيا الدفاع والفضاء والمتخصصة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي للعمليات العسكرية، أحد أبرز منتجاتها العسكرية في معرض إيديكس 2025، وهي الطائرات المسيرة V-BAT ، وهي أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتعتمد منتجات "شيلد إيه آي" على برنامجها الأساسي للقيادة الذاتية المسمى “هايفمايند” والذي يعمل كـ "طيار آلي" للطائرات العسكرية، كما تهدف الشركة إلى حماية الأفراد العسكريين والمدنيين باستخدام أنظمة ذكية ومستقلة.

وتستمر فعاليات النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس بمشاركة نحو 500 شركة عالمية في مجال التسليح والأمن وبحضور أكثر من 100 وفد عسكري و25 جناح دولي ومشاركة أكثر من 100 دولي في المعرض.

ويضم إيديكس 2025 يضم عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.