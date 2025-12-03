رئيس هيئة السكة الحديد يبحث التعاون مع اليابان لتوطين الصناعة وتحديث المنظومة في مصر |صور

اختتم رئيس هيئة السكك الحديدية، المهندس محمد عامر، لقاءه مع رئيس مؤسسة صندوق JOIN الياباني والوفد المرافق له بجولة موسّعة داخل متحف السكك الحديدية، حيث تعرّف الوفد على تاريخ منظومة النقل السككي في مصر ومقتنياتها النادرة.

شهد اللقاء، مساء أمس، بحث آفاق التعاون في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في قطاع السكك الحديدية، مع التركيز على التصنيع المحلي وتطوير مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب تحديث أنظمة الإشارات والتحكم لرفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

تعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية

وأكد المهندس محمد عامر حرص الهيئة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية ذات الخبرة، واستقطاب استثمارات جديدة في مجال النقل السككي بما يدعم خطط التحديث الشامل ورفع نسبة المكوّن المحلي. وأشاد الجانب الياباني خلال الاجتماع بجهود مصر في تطوير شبكة السكك الحديدية وبفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

وخلال الجولة داخل المتحف، اطلع أعضاء الوفد على تاريخ تطوّر السكك الحديدية المصرية منذ نشأتها، وشاهدوا نماذج من القاطرات القديمة، والوثائق التاريخية، والصور النادرة التي تجسّد مراحل التطوير المتعاقبة للمنظومة، معربين عن تقديرهم لما يقدمه المتحف من توثيق علمي وثقافي لمسيرة النقل بالسكك الحديدية في مصر.