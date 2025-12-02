القومى للمرأة ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث سبل التعاون المشترك

نظّم المجلس القومي للمرأة ممثلاً فى ممتب شكاوى المرأة، اجتماعًا تنسيقيًا لشركاء ومراكز الدعم النفسي. بحضور ممثلين عن مستشفيات ومؤسسات طبية متخصصة في الطب النفسي.



يأتي ذلك ضمن فعاليات حملة 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي إطار برنامج تمكين المرأة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

استعرضت الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة دور المكتب في تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للسيدات المعنفات، مشيرة إلى وجود شبكة تضم 800 محامٍ متطوع. كما ناقشت سبل تعزيز التعاون مع مؤسسات الطب النفسي والجمعيات الأهلية لتقديم المشورة والعلاج وفقًا لاحتياجات كل حالة، إلى جانب العمل على إعداد اختبار تقييم نفسي لمساعدة الحالات التي قد تحتاج إلى علاج دوائي.

واستعرضت الأستاذة سلمى مصطفى الاخصائية الاجتماعية بمكتب الشكاوى دور وحدة الدعم النفسي والاجتماعي، وآليات استقبال الشكاوى ومتابعتها، إلى جانب الإحالات العلاجية والتعاون مع متخصصين لتقديم مجموعات دعم نفسي، وأشارت إلى شراكات المجلس مع الأزهر الشريف ضمن مبادرة لم الشمل، ومع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير دور استضافة للسيدات المعنفات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة إمكانية التشبيك بين المجلس ومراكز الطب النفسي لدعم السيدات وضمان إحالة الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة