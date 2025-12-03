نتيجة مباراة مصر والكويت.. حلمي طولان يُهدّد بتفجير المفاجآت بعد كأس العرب |فيديو

أوضح الناقد الرياضي محمود فؤاد، أن المدير الفني حلمي طولان كشف عن أن 7 لاعبين لم ينضموا لمنتخب مصر “بفعل فاعل”، مؤكدًا أن جميع التفاصيل سيتم إعلانها بعد انتهاء البطولة.

وأضاف فؤاد أن المنتخب ضيّع فوزًا كان في المتناول أمام أضعف فرق المجموعة.

وأشار فؤاد عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إلى أن المنتخب الوطني ينتظره اختباران في غاية الصعوبة أمام الإمارات والأردن، لافتًا إلى أن مواجهة الكويت أظهرت بوضوح أن منتخب مصر يعاني من أزمة واضحة في مركز رأس الحربة، وهو ما انعكس على الفاعلية الهجومية وإهدار الفرص.

وكشف الناقد الرياضي أن محمد شريف تقدم باعتذار للمدير الفني حلمي طولان، موضحًا أن ما حدث بينهما خلال المباراة مجرد نرفزة ملعب لا أكثر، وتم احتواء الموقف سريعًا داخل الجهاز الفني.

