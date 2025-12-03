«ترامب» يصف المهاجرين الصوماليين بـ«القمامة».. وحملة لترحيلهم من الولايات المتحدة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، المهاجرين الصوماليين بـ"القمامة"، وقال إنه يجب إعادتهم إلى ديارهم، في هجوم غاضب جاء في الوقت الذي أفادت فيه التقارير بتشديد الإدارة الأمريكية إجراءات الهجرة ضد الصوماليين غير المسجلين في مينيسوتا.

ترامب يهاجم المهاجرين الصوماليين

في هجوم غاضب معادٍ للأجانب خلال اجتماع وزاري، انتقد ترامب الصوماليين وإلهان عمر، عضو الكونجرس الصومالية الأصل والتي تحمل الجنسية الأمريكية وقال إن الصومالي "كريه الرائحة" و"ليس صالحًا لسبب وجيه".

وأضاف ترامب : "إنهم لا يساهمون بشيء.. لا أريدهم في بلدنا، سأكون صريحًا معكم"، ووصف عمر بـ"الحثالة"، وقال: "سنسلك الطريق الخطأ إذا استمررنا في جلب القمامة إلى بلدنا"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال: "هؤلاء أناس لا يفعلون شيئًا سوى الشكوى" إنهم يشتكون، ومن حيث أتوا، لم يحصلوا على شيء... عندما يأتون من الجحيم ويشتكون ولا يفعلون شيئًا سوى التذمر، لا نريدهم في بلدنا. فليعودوا إلى حيث أتوا وليصلحوا الأمور.

ترحيل الصوماليين من مينيابوليس

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أمس الثلاثاء أن منطقة مينيابوليس-سانت بول الحضرية، حيث يقيم معظم الصوماليين، ستشهد جهود ترحيل مكثفة هذا الأسبوع، مع التركيز بشكل أساسي على الصوماليين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية.

وذكرت الصحيفة أن المنطقة ستستخدم "فرقًا ضاربة" من عملاء دائرة الهجرة والجمارك وضباط فيدراليين آخرين، حيث سيحضر حوالي 100 عميل من جميع أنحاء البلاد.

وأكدت وسائل إعلام أخرى، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس، هذا التقرير.

تأتي هذه الخطوة بعد أن استولى اليمين على عدة قضايا احتيال، امتدت لسنوات عديدة، وشملت عشرات الصوماليين الذين زعم ​​المدعون العامون أنهم كذبوا على الدولة للحصول على تعويضات عن صرف وجبات الطعام والرعاية الطبية والسكن وخدمات التوحد.

هددت إدارة ترامب سابقًا بإلغاء وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في مينيسوتا، معتبرةً الولاية "مركزًا لأنشطة غسيل الأموال الاحتيالية".

كما أعلن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، يوم الاثنين أن وكالته ستحقق فيما إذا كانت أموال دافعي الضرائب من سكان مينيسوتا "قد حُوِّلت إلى منظمة الشباب الإرهابية"، ناقلًا قصةً حديثةً نشرتها إحدى المنافذ اليمينية التي زعمت ذلك.

عقد جاكوب فراي، عمدة مينيابوليس، ومسؤولون آخرون في المدينة مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء للرد على "التقارير الموثوقة" حول زيادة إنفاذ القانون.

الجالية الصومالية في مينيابوليس

مينيابوليس موطنٌ لأكبر جالية صومالية في البلاد، حيث يعيش فيها حوالي 80 ألف شخص معظمهم مواطنون أمريكيون أو مقيمون قانونيون.

قال فراي: "إن استهداف الصوماليين يعني انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، وارتكاب أخطاء، ولنكن واضحين، هذا يعني احتجاز المواطنين الأمريكيين لمجرد مظهرهم الصومالي".