قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراما رمضان 2026.. مصطفى خاطر يشارك كواليس مسلسل «الكينج» ويكشف عن شخصيته
نتيجة منتخب مصر والكويت.. «المستكاوي» يعلق على الأداء: «سيل من العشوائية»
بالأسماء .. ارتفاع عدد ضحايا حريق منزل بالدقهلية إلى 3 متوفين و9 مصابين |صور
«ترامب» يصف المهاجرين الصوماليين بـ«القمامة».. وحملة لترحيلهم من الولايات المتحدة
تعاون عربي صيني.. «العربية للتصنيع» تُصنّع أجزاءً من طائرة «رافال» وتشارك في إنشاء خطوط دفاعية جديدة|صو
نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل
تحذير من الشبورة.. والأرصاد تتوقع أمطاراً متفاوتة الشدة على على هذه المحافظات
دعاء الوضوء يفتح لك أبواب الجنة.. سنة عن النبي يغفلها كثيرون
نتيجة مباراة مصر والكويت| «الكُرات الثابتة كارثة».. هاني رمزي يُحلّل إخفاقات الفراعنة في كأس العرب
نتيجة مباراة مصر والكويت.. المنتخب بين الأخطاء التكتيكية وفرصة تجديد القيادة|«سماكة» يوضح الحلول
مساعد «بوتين»: مشاورات مفيدة لإنهاء الحرب الأوكرانية.. وطريق السلام مليئ بالألغام
نتيجة مبارة مصر والكويت.. محمد أضا يشيد بتألق الحارس «بسام»: «علامة مُضيئة في المباراة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«ترامب» يصف المهاجرين الصوماليين بـ«القمامة».. وحملة لترحيلهم من الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
ناصر السيد

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، المهاجرين الصوماليين بـ"القمامة"، وقال إنه يجب إعادتهم إلى ديارهم، في هجوم غاضب جاء في الوقت الذي أفادت فيه التقارير بتشديد الإدارة الأمريكية إجراءات الهجرة ضد الصوماليين غير المسجلين في مينيسوتا.

ترامب يهاجم المهاجرين الصوماليين

في هجوم غاضب معادٍ للأجانب خلال اجتماع وزاري، انتقد ترامب الصوماليين وإلهان عمر، عضو الكونجرس الصومالية الأصل والتي تحمل الجنسية الأمريكية وقال إن الصومالي "كريه الرائحة" و"ليس صالحًا لسبب وجيه".

وأضاف ترامب : "إنهم لا يساهمون بشيء.. لا أريدهم في بلدنا، سأكون صريحًا معكم"، ووصف عمر بـ"الحثالة"، وقال: "سنسلك الطريق الخطأ إذا استمررنا في جلب القمامة إلى بلدنا"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال: "هؤلاء أناس لا يفعلون شيئًا سوى الشكوى" إنهم يشتكون، ومن حيث أتوا، لم يحصلوا على شيء... عندما يأتون من الجحيم ويشتكون ولا يفعلون شيئًا سوى التذمر، لا نريدهم في بلدنا. فليعودوا إلى حيث أتوا وليصلحوا الأمور.

ترحيل الصوماليين من مينيابوليس

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أمس الثلاثاء أن منطقة مينيابوليس-سانت بول الحضرية، حيث يقيم معظم الصوماليين، ستشهد جهود ترحيل مكثفة هذا الأسبوع، مع التركيز بشكل أساسي على الصوماليين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية. 

وذكرت الصحيفة أن المنطقة ستستخدم "فرقًا ضاربة" من عملاء دائرة الهجرة والجمارك وضباط فيدراليين آخرين، حيث سيحضر حوالي 100 عميل من جميع أنحاء البلاد. 

وأكدت وسائل إعلام أخرى، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس، هذا التقرير.

تأتي هذه الخطوة بعد أن استولى اليمين على عدة قضايا احتيال، امتدت لسنوات عديدة، وشملت عشرات الصوماليين الذين زعم ​​المدعون العامون أنهم كذبوا على الدولة للحصول على تعويضات عن صرف وجبات الطعام والرعاية الطبية والسكن وخدمات التوحد. 

هددت إدارة ترامب سابقًا بإلغاء وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في مينيسوتا، معتبرةً الولاية "مركزًا لأنشطة غسيل الأموال الاحتيالية".

كما أعلن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، يوم الاثنين أن وكالته ستحقق فيما إذا كانت أموال دافعي الضرائب من سكان مينيسوتا "قد حُوِّلت إلى منظمة الشباب الإرهابية"، ناقلًا قصةً حديثةً نشرتها إحدى المنافذ اليمينية التي زعمت ذلك.

عقد جاكوب فراي، عمدة مينيابوليس، ومسؤولون آخرون في المدينة مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء للرد على "التقارير الموثوقة" حول زيادة إنفاذ القانون. 

الجالية الصومالية في مينيابوليس

مينيابوليس موطنٌ لأكبر جالية صومالية في البلاد، حيث يعيش فيها حوالي 80 ألف شخص معظمهم مواطنون أمريكيون أو مقيمون قانونيون.

قال فراي: "إن استهداف الصوماليين يعني انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، وارتكاب أخطاء، ولنكن واضحين، هذا يعني احتجاز المواطنين الأمريكيين لمجرد مظهرهم الصومالي".

المهاجرين الصوماليين ترامب القمامة الرئيس الأمريكي مينيسوتا إلهان عمر ترحيل الصوماليين الجالية الصومالية في مينيابوليس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

فصل معلم بمدرسة في السويس لقيامه بتقبيل تلميذ ابتدائي بطريقة غير لائقة

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

زيادة المعاشات

الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

ترشيحاتنا

تحت شعار “الاقتصاد الأزرق المستدام

مصر تترأس مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط تحت شعار “الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”

مكتب شكاوى المرأة يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لشركاء ومراكز الدعم النفسي

القومى للمرأة ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث سبل التعاون المشترك

وزير الاتصالات

بروتوكول تعاون لدعم التحول الرقمي بهيئة الرقابة الصحية

بالصور

تعاون عربي صيني.. «العربية للتصنيع» تُصنّع أجزاءً من طائرة «رافال» وتشارك في إنشاء خطوط دفاعية جديدة|صو

الطائرة رافال
الطائرة رافال
الطائرة رافال

عادات يومية خطيرة تدمر البنكرياس.. وتحفّز شيخوخة الجسم بشكل أسرع|تعرّف عليها

عادات تدمر البنكرياس وتُسرّع شيخوخة الجسم
عادات تدمر البنكرياس وتُسرّع شيخوخة الجسم
عادات تدمر البنكرياس وتُسرّع شيخوخة الجسم

علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة .. نصائح لحماية صحتك

علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة أو المغشوشة
علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة أو المغشوشة
علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة أو المغشوشة

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية
جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

فيديو

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد